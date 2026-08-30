Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Спартак» и «Оренбург». Игра состоится 30 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Умяров, Пруцев, Солари, Маркиньос, Угальде, Даку.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Гузина.

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов

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