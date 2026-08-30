Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил дебют полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай».

Батраков перешел в «Галатасарай» 20 августа из московского «Локомотива», подписав контракт на пять лет.

29 августа полузащитник дебютировал за стамбульский клуб в матче третьего тура чемпионата Турции против «Гезтепе» (3:2).

21-летний россиянин вышел на поле перед началом второго тайма и отдал предголевую передачу в моменте со вторым голом своей команды.

«Алексей Батраков очень достойно и достаточно уверенно провел первый матч за «Галатасарай». И, по всей видимости, он сейчас находится в хорошей физической готовности. И выделю еще один момент – у него не было особого волнения при такой огромной зрительской аудитории. Команда добилась победы, значит, это уже большой плюс Батракову.

О какой-то сыгранности с партнерами говорить еще рано, ведь он провел только несколько тренировок в новой команде. В «Локомотиве» Алексей чаще получал мячи, потому что он был ведущим игроком. Если он будет чаще получать мяч, то у него будет больше возможностей проявить себя. Ему надо больше работать, чаще отбирать мячи и приносить больше пользы команде именно после потери мяча. Для него, наверное, сейчас главное то, чтобы он получал больше мячей», – сказал Семин.