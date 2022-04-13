Прибыль РФС в 2021 году увеличилась в 6 раз

Прибыль РФС за прошлый год составила 3,2 миллиарда рублей. Это больше, чем было зафиксировано в 2020 году, в 6,12 раза.

Выручка РФС за прошлый год – 6,72 миллиарда (прирост по сравнению с 2020 годом на 79,9 процента).

Коммерческие расходы РФС в 2021 году – 34,6 миллиона рублей, управленческие расходы – 451,2 миллиона.