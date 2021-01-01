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Газзаев: «Какая стабильность в «Спартаке»? За 20 лет сменили 18 тренеров»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о смене тренеров в «Спартаке».

«Что касается Эмери и Тедеско в «Спартаке», то за последние лет 20 в команде сменилось около 18 тренеров. О какой стабильности может идти речь?

Хотят удивить всю Европу: приглашают тренера, который никогда самостоятельно не работал, в такой клуб, как «Спартак», имеющий амбиции и традиции. Проводить эксперименты нет никакого смысла.

«Спартак», ЦСКА и «Зенит» являются лицом отечественного футбола», – сказал Газзаев.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Зимой команду возглавил Паоло Ваноли.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +14237

    ilichkadr 13 минут назад

    "«Спартак», ЦСКА и «Зенит» являются лицом отечественного футбола»
    Как ни странно, но Валера здесь абсолютно прав. Порядок расположения команд сему подтверждение.

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    Рейтинг: +24108

    bset 23 минуты назад

    Начинающие тренеры часто показывают результат, потому что по нему потом будут судить о его карьере. Он землю грызть будет за результат. А статусный тренер в РПЛ - это скорее про заработать денег. Ну провалится - никто и не будет особо это учитывать. Тот же Манчини приехал, ничего не показал, денег получил и спокойно дальше продолжил работать.

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    Рейтинг: +6477

    Из Твери Леха 52 минуты назад

    спартак давно уж не лицо отечественного футбола, а ж...

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    Рейтинг: +5222

    Павелий > Из Твери Леха 1 минуту назад

    Когда в Твери снова включат интернет, то советую всё же выучить матчасть. В этом еврокубковом сезоне Спартак принёс России больше всего очков - 12. Зенит - 8, Сочи - 3.
    В 2010/2011 сезоне, когда Спартак 2 раза крупно проиграл Порту (который потом выиграл ЛЕ), Спартак тоже заработал больше всех очков в копилку.
    Так что Спартак был, есть и будет лицом всего советского/российского футбола!

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    Рейтинг: +1921

    almanev 57 минут назад

    А ведь нормальный мужик был пока в политику не полез

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