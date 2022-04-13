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  • Газзаев: «Какая стабильность в «Спартаке»? За 20 лет сменили 18 тренеров»

Газзаев: «Какая стабильность в «Спартаке»? За 20 лет сменили 18 тренеров»

13 апреля 2022, 14:14
13

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о смене тренеров в «Спартаке».

«Что касается Эмери и Тедеско в «Спартаке», то за последние лет 20 в команде сменилось около 18 тренеров. О какой стабильности может идти речь?

Хотят удивить всю Европу: приглашают тренера, который никогда самостоятельно не работал, в такой клуб, как «Спартак», имеющий амбиции и традиции. Проводить эксперименты нет никакого смысла.

«Спартак», ЦСКА и «Зенит» являются лицом отечественного футбола», – сказал Газзаев.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Зимой команду возглавил Паоло Ваноли.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (13)
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almanev
1649848609
А ведь нормальный мужик был пока в политику не полез
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Из Твери Леха
1649848863
спартак давно уж не лицо отечественного футбола, а ж...
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ilichkadr
1649851232
"«Спартак», ЦСКА и «Зенит» являются лицом отечественного футбола» Как ни странно, но Валера здесь абсолютно прав. Порядок расположения команд сему подтверждение.
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oyabun
1649852736
Кроме Спартака конечно и поговорить не о чем. А в том же ЦСКА или Локомотиве тренера не меняются по несколько раз за сезон? Везде у всех одинаково - тренеров меняют по мере надобности.
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alefreddy
1649853852
и на старуху бывает проруха(про Ваньоли)
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JTherry
1649855028
будто бы стабильность в других клубах идеальная...) везде тренеров меняют, как перчатки, кто-то чуть чаще, кто-то чуть реже... и не только сменой тренеров оценивают стабильность футбольного клуба, а состоянием клуба в целом, в том числе, финансовым и психологическим... в пандемийные годы все клубы "просели", но Газзаеву поговорить хочется - "про Спартак", а у самих коней морда в овсе...
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ziborock
1649859505
Стабильность по Газзаеву - это когда чемпион России (Алания) прекращает свое существование под его руководством!)))
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