Газзаев: «Какая стабильность в «Спартаке»? За 20 лет сменили 18 тренеров»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о смене тренеров в «Спартаке».

«Что касается Эмери и Тедеско в «Спартаке», то за последние лет 20 в команде сменилось около 18 тренеров. О какой стабильности может идти речь?

Хотят удивить всю Европу: приглашают тренера, который никогда самостоятельно не работал, в такой клуб, как «Спартак», имеющий амбиции и традиции. Проводить эксперименты нет никакого смысла.

«Спартак», ЦСКА и «Зенит» являются лицом отечественного футбола», – сказал Газзаев.