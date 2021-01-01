Газзаев: «Какая стабильность в «Спартаке»? За 20 лет сменили 18 тренеров»

"«Спартак», ЦСКА и «Зенит» являются лицом отечественного футбола»
Как ни странно, но Валера здесь абсолютно прав. Порядок расположения команд сему подтверждение.
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о смене тренеров в «Спартаке».
«Что касается Эмери и Тедеско в «Спартаке», то за последние лет 20 в команде сменилось около 18 тренеров. О какой стабильности может идти речь?
Хотят удивить всю Европу: приглашают тренера, который никогда самостоятельно не работал, в такой клуб, как «Спартак», имеющий амбиции и традиции. Проводить эксперименты нет никакого смысла.
«Спартак», ЦСКА и «Зенит» являются лицом отечественного футбола», – сказал Газзаев.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
- Зимой команду возглавил Паоло Ваноли.