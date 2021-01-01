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Василий Уткин: «Решил отказаться от алкоголя. Вообще»

Журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что отказался от употребления алкоголя.

– Вы, наверное, удивитесь, но у меня дома есть гантели. И я ими пользуюсь по назначению.

– Сколько раз в неделю?

– По настроению. Но сейчас почти каждый день. Не то чтобы это было для меня большой проблемой, но я после тяжелого отрезка в жизни принял решение на длительное время отказаться от алкоголя. Вообще. Так просто нельзя. Сейчас должны волновать другие вещи. Алкоголь – деструктивное переживание.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии6
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    Рейтинг: +226

    Азбука 52 минуты назад

    Трындец Василию.

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    Рейтинг: +4215

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Вот так он бьет рукой наш Вася (с)

    Только каким местом эта история связана с футбольными новостями. То пишут сколько в день раз Вася передергивает, то про его гантели

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    Рейтинг: +301

    hmelarj 1 час назад

    вася.сколько раз я отказывался.)))

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    Рейтинг: +2

    Феникс 28 2 часа назад

    Объективная реальность — это бред, вызванный недостатком алкоголя в крови.

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    Рейтинг: +429

    3meeeD 4 часа назад

    ****, сердце е5нуло.так бы и дальше синячил, боров е5аный

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    Рейтинг: +5894

    порт 4 часа назад

    Лучше бы от бутербродов отказался.

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