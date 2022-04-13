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Василий Уткин: «Решил отказаться от алкоголя. Вообще»

13 апреля 2022, 10:48
6

Журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что отказался от употребления алкоголя.

– Вы, наверное, удивитесь, но у меня дома есть гантели. И я ими пользуюсь по назначению.

– Сколько раз в неделю?

– По настроению. Но сейчас почти каждый день. Не то чтобы это было для меня большой проблемой, но я после тяжелого отрезка в жизни принял решение на длительное время отказаться от алкоголя. Вообще. Так просто нельзя. Сейчас должны волновать другие вещи. Алкоголь – деструктивное переживание.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (6)
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порт
1649836611
Лучше бы от бутербродов отказался.
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3meeeD
1649836904
****, сердце е5нуло.так бы и дальше синячил, боров е5аный
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hmelarj
1649845932
вася.сколько раз я отказывался.)))
Ответить
Красногорск_Фан
1649846174
Вот так он бьет рукой наш Вася (с) Только каким местом эта история связана с футбольными новостями. То пишут сколько в день раз Вася передергивает, то про его гантели
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Азбука
1649848787
Трындец Василию.
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Vitaga
1649855746
надо было лишь отказаться от жирного и сладкого
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