Василий Уткин: «Решил отказаться от алкоголя. Вообще»

Журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что отказался от употребления алкоголя.

– Вы, наверное, удивитесь, но у меня дома есть гантели. И я ими пользуюсь по назначению.

– Сколько раз в неделю?

– По настроению. Но сейчас почти каждый день. Не то чтобы это было для меня большой проблемой, но я после тяжелого отрезка в жизни принял решение на длительное время отказаться от алкоголя. Вообще. Так просто нельзя. Сейчас должны волновать другие вещи. Алкоголь – деструктивное переживание.

Регистрируйтесь и получайте 1000 рублей бесплатно на первую ставку