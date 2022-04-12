Владелец «Велеса»: «Галоян еще не получил армянский паспорт»

Владелец и президент московского «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Артур Галоян получил армянский паспорт.

«Галоян еще не получил армянский паспорт, но действительно находится в процессе оформления. Скорее всего, будет вызываться в сборную Армении», — заявил Шиленков.

Ожидается, что Галоян будет вызван на июньский сбор национальной сборной Армении.

Хавбек родился в Москве, воспитанник ФШМ «Торпедо».

В этом сезоне Галоян провел за «Велес» 31 матч, забил 15 голов и сделал 8 ассистов.

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