Полузащитник «Велеса» Галоян будет выступать за сборную Армении

Сегодня, 12 апреля, в Ереване хавбек «Велеса» Артур Галоян получил армянский паспорт.

Федерация футбола Армении посодействовала тому, чтобы футболисту оформили гражданство по ускоренной процедуре.

Ожидается, что Галоян будет вызван на июньский сбор национальной сборной Армении.

Хавбек родился в Москве, воспитанник ФШМ «Торпедо».

В этом сезоне Галоян провел за «Велес» 31 матч, забил 15 голов и сделал 8 ассистов.

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