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Аньелли и Де Лаурентису грозит отстранение от футбола за финансовые махинации

Президентов «Ювентуса» и «Наполи» могут наказать за то, что их клубы завышали данные о стоимости проданных игроков.

Прокурор просит, чтобы Андреа Аньелли отстранили на год от футбольной деятельности, а Аурелио Де Лаурентиса – на 11 месяцев и пять дней.

Также предлагается ввести санкции против других представителей руководства «Ювентуса» и «Наполи», причастных к финансовым махинациям.

Помимо этого, клубам грозят денежные штрафы. С туринцев хотят взыскать 800 тысяч евро, а с неаполитанцев – 329 тысяч евро.

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Источник: Football Italia

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Комментарии2
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    Рейтинг: +332

    Сделаны из Дерева 5 часов назад

    ювентус это позорный клубишко,всегда у них были махинации,не зря их с сериала в низший дивизион опускали,всегда у них свои судьи,кабинеты,те же махинации с игроками,и последнии титулы там липовые)

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    Рейтинг: +3317

    AZ > Сделаны из Дерева 4 часа назад

    Кабинетус. Помню их такое прозвище...

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