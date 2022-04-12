Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «По Юлдошеву от «Спартака» предложения не было, но мы готовы вести переговоры»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов отреагировал на новость об интересе «Спартака» к левому защитнику Иброхимхалилу Юлдошеву.
«По Юлдошеву от «Спартака» предложения не было. Готов ли клуб вести переговоры о его продаже? «Нижний Новгород» всегда готов вести переговоры. По продаже – посмотрим», – сказал Измайлов.
- Рыночная стоимость Юлдошева – 800 тысяч евро.
- В этом сезоне он провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Контракт узбека с «Нижним Новгородом» действует до 2023 года.
Регистрируйтесь и получайте 1000 рублей бесплатно на первую ставку
Источник: «Чемпионат»