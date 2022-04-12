Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «По Юлдошеву от «Спартака» предложения не было, но мы готовы вести переговоры»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов отреагировал на новость об интересе «Спартака» к левому защитнику Иброхимхалилу Юлдошеву.

«По Юлдошеву от «Спартака» предложения не было. Готов ли клуб вести переговоры о его продаже? «Нижний Новгород» всегда готов вести переговоры. По продаже – посмотрим», – сказал Измайлов.

Рыночная стоимость Юлдошева – 800 тысяч евро.

В этом сезоне он провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Контракт узбека с «Нижним Новгородом» действует до 2023 года.

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