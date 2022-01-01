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Рамос хочет играть на высоком уровне еще 4-5 лет. Сейчас ему 36

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался о своем будущем.

«Я хотел бы играть на высоком уровне еще четыре-пять лет, а потом получить другой опыт.

Я проведу два года в Париже и постараюсь сделать так, чтобы они превратились в три. А потом посмотрим.

Пока физическое состояние позволяет, думаю, я смогу сконцентрироваться на этом», – сказал 36-летний испанец.

  • В этом сезоне Рамос из-за травм провел всего 7 матчей и забил 1 гол.
  • Прошлым летом футболист перешел из «Реала» в «ПСЖ», заключив контракт до 2023 года.

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Источник: твиттер Адриена Гренье

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2521

    BlackMurder 36 минут назад

    Это тебе в таджикистан надо, там смело до 70 играть можно

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    Рейтинг: +1038

    Lilipyt 6 часов назад

    Если конечно играть так же как в ПСЖ (сидя на лавке) то и до 50-ти можно дотянуть. Раньше в 35 заканчивали карьеры и клубы не желали продлевать контракты с игроками. Сейчас же люди тупо жаждут получать столько же как и раньше но меньше тратя сил. К чему такой дорогой баласт?! Не понятно.

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