Рамос хочет играть на высоком уровне еще 4-5 лет. Сейчас ему 36

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался о своем будущем.
«Я хотел бы играть на высоком уровне еще четыре-пять лет, а потом получить другой опыт.
Я проведу два года в Париже и постараюсь сделать так, чтобы они превратились в три. А потом посмотрим.
Пока физическое состояние позволяет, думаю, я смогу сконцентрироваться на этом», – сказал 36-летний испанец.
- В этом сезоне Рамос из-за травм провел всего 7 матчей и забил 1 гол.
- Прошлым летом футболист перешел из «Реала» в «ПСЖ», заключив контракт до 2023 года.
Источник: твиттер Адриена Гренье