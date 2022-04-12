Рамос хочет играть на высоком уровне еще 4-5 лет. Сейчас ему 36

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался о своем будущем.

«Я хотел бы играть на высоком уровне еще четыре-пять лет, а потом получить другой опыт.

Я проведу два года в Париже и постараюсь сделать так, чтобы они превратились в три. А потом посмотрим.

Пока физическое состояние позволяет, думаю, я смогу сконцентрироваться на этом», – сказал 36-летний испанец.