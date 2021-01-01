Алберто: «Я очень хочу стать чемпионом с «Зенитом»! Это будет мой первый титул в карьере»

Абелардо да ты же знал куда идешь,что нашей помойкой правит вся братва газпрома,там если бомжарник не выиграют им не простят!!! Не вешай нам лапшу на уши))))
Нападающий «Зенита» Юри Алберто высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
– «Зенит» вовсю вовлечен в борьбу за золото. Возможно, впервые за последние годы конкуренты очень близко. Это дополнительное волнение?
– Скажу честно, я очень хочу стать чемпионом! Это будет первый мой титул в профессиональной карьере, и я сделаю всe, что будет в моих силах, чтобы команда достигла этой цели.
Мы видим – после нескольких наших матчей без побед соперники приблизились к нам, отрыв от второго места сейчас всего три очка. Но «Зенит» это только мотивирует, чемпионство – наша главная задача.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Динамо» на 3 очка.
- В январе «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
- Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 9 матчах.