Алберто: «Я очень хочу стать чемпионом с «Зенитом»! Это будет мой первый титул в карьере»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
– «Зенит» вовсю вовлечен в борьбу за золото. Возможно, впервые за последние годы конкуренты очень близко. Это дополнительное волнение?
– Скажу честно, я очень хочу стать чемпионом! Это будет первый мой титул в профессиональной карьере, и я сделаю всe, что будет в моих силах, чтобы команда достигла этой цели.
Мы видим – после нескольких наших матчей без побед соперники приблизились к нам, отрыв от второго места сейчас всего три очка. Но «Зенит» это только мотивирует, чемпионство – наша главная задача.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Динамо» на 3 очка.
- В январе «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
- Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 9 матчах.
Источник: «Чемпионат»