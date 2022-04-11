Алберто: «Я очень хочу стать чемпионом с «Зенитом»! Это будет мой первый титул в карьере»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

– «Зенит» вовсю вовлечен в борьбу за золото. Возможно, впервые за последние годы конкуренты очень близко. Это дополнительное волнение?

– Скажу честно, я очень хочу стать чемпионом! Это будет первый мой титул в профессиональной карьере, и я сделаю всe, что будет в моих силах, чтобы команда достигла этой цели.

Мы видим – после нескольких наших матчей без побед соперники приблизились к нам, отрыв от второго места сейчас всего три очка. Но «Зенит» это только мотивирует, чемпионство – наша главная задача.