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Алберто: «Я очень хочу стать чемпионом с «Зенитом»! Это будет мой первый титул в карьере»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

– «Зенит» вовсю вовлечен в борьбу за золото. Возможно, впервые за последние годы конкуренты очень близко. Это дополнительное волнение?

– Скажу честно, я очень хочу стать чемпионом! Это будет первый мой титул в профессиональной карьере, и я сделаю всe, что будет в моих силах, чтобы команда достигла этой цели.

Мы видим – после нескольких наших матчей без побед соперники приблизились к нам, отрыв от второго места сейчас всего три очка. Но «Зенит» это только мотивирует, чемпионство – наша главная задача.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Динамо» на 3 очка.
  • В январе «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
  • Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 9 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +305

    Сделаны из Дерева 4 часа назад

    Абелардо да ты же знал куда идешь,что нашей помойкой правит вся братва газпрома,там если бомжарник не выиграют им не простят!!! Не вешай нам лапшу на уши))))

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    Рейтинг: +456

    Suvorov51 5 часов назад

    НЕ ПЕРЕЖИВАЙ ВСЕ УЖЕ ПРОПЛАТИЛИ ВСЕ КТО В БОМЖАТНИКЕ СТАЛИ ШЕПИНЬОНАМИ ЕЩЕ ДО НАЧАЛА ЧЕМПИОНАТА

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    Рейтинг: +305

    Сделаны из Дерева > Suvorov51 4 часа назад

    Поддерживаю!!! Ни в одном чемпионате топ 5 нет такого,что еще играть не начали,а называли шампиньона,толька у нас питерской мафии можно да и все они и так знают!!!!!!

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    Рейтинг: +1020

    Узб@гоеный 5 часов назад

    Немного осталось подождать. Зенит чемпион. И не хрюкать.

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    Рейтинг: +305

    Сделаны из Дерева > Узб@гоеный 4 часа назад

    Здорова!!! Помойный чемпион!!!

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    Рейтинг: +1020

    Узб@гоеный > Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Филл, твой пук засчитан. Гыгыгы

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