Алберто: «Все мои мысли только о «Зените». Рассчитываю многого достичь с командой»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, почему решил остаться в клубе, несмотря на разрешение ФИФА приостановить контракт.

«Я – профессионал, играю в «Зените», у меня контракт с клубом до 2027 года. И рассчитываю многого достичь и одержать множество славных побед с командой в ближайшие годы, потому что у меня большие планы и амбиции.

И на протяжении всех этих лет я буду работать на полную, чтобы помогать команде своими действиями на поле.

Выходили ли на меня весной с предложениями? Нет, я ничего не слышал об этом. Все мои мысли только о «Зените».

Что думают родственники и друзья? Они знают, что мне хорошо в «Зените», и просят только, чтобы я теплее одевался, потому что снег за окном, который я показываю им, немного их пугает, ха-ха!

Но всe в порядке, я всегда говорю им, что уже привык к такой переменчивой погоде», – сказал бразилец.