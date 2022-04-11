Тарханов: «Из «Урала» не обращались. Но я всегда спасал команды»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на слухи о своем возможном возвращении в екатеринбургский клуб.

– Пока никаких разговоров с «Уралом», с Григорием Ивановым не было. Пока ко мне никто не обращался.

– Если гипотетически, вам это было бы интересно?

– «Урал» и «Крылья Советов» мои любимые клубы. Я там долго работал. Посмотрим, пока ничего не могу сказать.

– Вас не смущает, что «Урал» очень серьезно стоит на вылет?

– Я всегда спасал команды. Но пока ничего нет.