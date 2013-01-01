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Тарханов: «Из «Урала» не обращались. Но я всегда спасал команды»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на слухи о своем возможном возвращении в екатеринбургский клуб.

– Пока никаких разговоров с «Уралом», с Григорием Ивановым не было. Пока ко мне никто не обращался.

– Если гипотетически, вам это было бы интересно?

– «Урал» и «Крылья Советов» мои любимые клубы. Я там долго работал. Посмотрим, пока ничего не могу сказать.

– Вас не смущает, что «Урал» очень серьезно стоит на вылет?

– Я всегда спасал команды. Но пока ничего нет.

  • «Урал» идет на 14-м месте в таблице РПЛ.
  • После зимней паузы команда ни разу не победила в 6 матчах – 2 ничьи и 4 поражения.
  • Сейчас «Урал» возглавляет Игорь Шалимов.
  • Тарханов тренировал команду с 2013 по 2015 год, а также с 2016 по 2018 год.

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Источник: «РБ Спорт»

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