Тарханов: «Из «Урала» не обращались. Но я всегда спасал команды»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на слухи о своем возможном возвращении в екатеринбургский клуб.
– Пока никаких разговоров с «Уралом», с Григорием Ивановым не было. Пока ко мне никто не обращался.
– Если гипотетически, вам это было бы интересно?
– «Урал» и «Крылья Советов» мои любимые клубы. Я там долго работал. Посмотрим, пока ничего не могу сказать.
– Вас не смущает, что «Урал» очень серьезно стоит на вылет?
– Я всегда спасал команды. Но пока ничего нет.
- «Урал» идет на 14-м месте в таблице РПЛ.
- После зимней паузы команда ни разу не победила в 6 матчах – 2 ничьи и 4 поражения.
- Сейчас «Урал» возглавляет Игорь Шалимов.
- Тарханов тренировал команду с 2013 по 2015 год, а также с 2016 по 2018 год.
Источник: «РБ Спорт»