«Урал» может уволить Шалимова и назначить Тарханова

Раньше Тарханова всегда приглашали в Урал для спасения и у него это получалось. Но сейчас он уже не в том состоянии.
Руководство «Урала» задумалось о смене главного тренера.
В ближайшее время екатеринбургскую команду может покинуть Игорь Шалимов.
Если это произойдет, то одним из кандидатов на замену станет Александр Тарханов.
- «Урал» идет на 14-м месте в таблице РПЛ.
- После зимней паузы команда ни разу не победила в 6 матчах – 2 ничьи и 4 поражения.
- Шалимов работает в «Урале» с 10 августа.
- Тарханов тренировал команду с 2013 по 2015 год, а также с 2016 по 2018 год.