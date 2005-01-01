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«Урал» может уволить Шалимова и назначить Тарханова

Руководство «Урала» задумалось о смене главного тренера.

В ближайшее время екатеринбургскую команду может покинуть Игорь Шалимов.

Если это произойдет, то одним из кандидатов на замену станет Александр Тарханов.

  • «Урал» идет на 14-м месте в таблице РПЛ.
  • После зимней паузы команда ни разу не победила в 6 матчах – 2 ничьи и 4 поражения.
  • Шалимов работает в «Урале» с 10 августа.
  • Тарханов тренировал команду с 2013 по 2015 год, а также с 2016 по 2018 год.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии12
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    Рейтинг: +95390

    zigbert 8 часов назад

    Раньше Тарханова всегда приглашали в Урал для спасения и у него это получалось. Но сейчас он уже не в том состоянии.

    2
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    Рейтинг: +22165

    JTherry 10 часов назад

    нет смысла в смене тренера за полтора месяца до конца сезона, между Тархановым и Шалимовым разница несущественная, у Тарханова еще и постоянные проблемы со здоровьем...

    3
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    Рейтинг: +1993

    B.G. > JTherry 9 часов назад

    Тарханов как тренер, всегда днище был.

    2
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    ...
    Рейтинг: +12129

    playsh > JTherry 7 часов назад

    Фейковая инфа,никто не собирается увольнять Шалимова.

    1
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    Рейтинг: +13550

    Skull_Boy 11 часов назад

    Какой смысл менять тренера, если у руля долбае_6

    0
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    Рейтинг: +14213

    ilichkadr 11 часов назад

    Уралмаш ещё был командой. Нынешний Урал какое-то недоразумение. С 2005 года в команде сменилось 19 тренеров. Сколько можно ерундой заниматься? Вперед и с песней в ФНЛ.

    1
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    Рейтинг: -30

    odessakmv > ilichkadr 10 часов назад

    прямо как в народной команде

    1
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    Рейтинг: +14213

    ilichkadr > odessakmv 10 часов назад

    Урал и народную переплюнул. Похоже в этом году будет 20 -й юбилейный!

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    Рейтинг: +5208

    Павелий 11 часов назад

    Уралу надо не тренеров менять, а г. Иванова от клуба отстранять!

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    Рейтинг: +386

    SLADE2019 > Павелий 10 часов назад

    ...а г. Иванова от клуба отстранять, такого же горе-руководителя, как и Федун.

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    Рейтинг: +5208

    Павелий > SLADE2019 10 часов назад

    Не согласен. Федун очень много сделал и делает для клуба: прекрасный стадион, прекрасная академия. А Иванов несёт чушь и пытается присосаться к любому бюджетному финансированию, даже в ущерб и своей репутации, и репутации клуба.

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    Рейтинг: +1460

    Vitaga > Павелий 9 часов назад

    в плане создания инфраструктуры верно. Федун вложился очень серьезно. у Иванова просто нет столько лишних денег как у Федуна.а так в плане бестолковости руководства они схожи. Тарханов тот еще прохиндей и как человек и тренер намного хуже Шалимова

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