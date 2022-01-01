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РФС – о матче Россия – Иран: «РФС: Никакие договоренности не зафиксированы»

Служба коммуникаций РФС дала комментарий по поводу информации, что 2 июня сборные России и Ирана проведут товарищескую встречу.

«Российский футбольный союз прорабатывает различные варианты обеспечения соревновательной практики для сборных команд в рамках зафиксированного ранее календарного плана на 2022 год.

При этом никакие договоренности по состоянию на 10 апреля не зафиксированы и, соответственно, не могут быть публично подтверждены или опровергнуты.

Кроме того, РФС ожидает решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, от которого также будет зависеть возможность реализации тех или иных сценариев», – сообщили в РФС.

  • Россия отстранена от международного футбола.
  • Иран – участник чемпионата мира-2022.
  • Команды уже проводили товарищеский матч друг с другом.

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Источник: «РБ Спорт»

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