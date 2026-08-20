«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов высказался о зарплатах в спорте.

«Я никогда не считал чужие деньги. Мне это вообще неинтересно. У меня тeща живeт в Ростовской области и сейчас работает там, и я знаю еe зарплату. И меня это удивляет. Честно, невозможно, наверное, на такую зарплату прожить.

Безусловно, я бы хотел, чтобы повысили [зарплаты] полицейским, военным и так далее. Может быть, уйдeт коррупция у нас. Как это сделать? Убрать одного Диарра? Это не решит проблему.

Убрать всех футболистов? Есть хоккей, баскетбол, теннис. Там тоже ребята получают [высокую зарплату]. Это не наша проблема, что там есть такие заработки», – сказал Тарасов на ютуб-канале Виталия Бородина.