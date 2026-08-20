Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о расписании после кубкового матча с «Крыльями Советов».

Встреча началась в 16:15 по московскому времени.

«Спартак» – соперник «Зенита» по ближайшему матчу РПЛ – начал свою кубковую игру против «Рубина» (1:1, 3:5 по пенальти) на два часа позже. Таким образом, у петербуржцев больше времени на подготовку к поездке на «Лукойл Арену».

Встреча там состоится 23 августа.

– Сергей Богданович, как лично вы относитесь к матчам, назначаемым в рабочие дни в рабочее время? То есть, с одной стороны, вы сейчас успеете вернуться и у вас до следующего матча полноценный рабочий цикл подготовки, а с другой стороны – болельщиков могло быть в два раза больше.

– Мы к этому не имеем ни малейшего отношения. Нам назначили время, мы играем. Поэтому это от нас, к сожалению, не зависит. Обычно на Кубок более позднее начало матча. Почему сегодня так – вопрос точно не к нам.