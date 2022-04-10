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  • Ваноли: «Спартак» продолжает работать, но нам не хватает психологии»

Ваноли: «Спартак» продолжает работать, но нам не хватает психологии»

10 апреля 2022, 19:14
3

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура РПЛ.

– Это был деликатный матч. В первом тайме мы создавали много моментов. В предыдущих матчах нам не хватало ключевого паса. Тут было тоже самое, но во втором тайме нам удалось переломить игру и забить.

Как тренер могу сказать, что мне нравиться играть с двумя нападающими. Играть с Николсоном и Соболевым – хороший вариант. Они дополняют друг друга.

– Чувствовали давление на себя из-за результатов? Эта победа поможет исправить ситуацию?

– Я уже ни один раз говорил, что давление – часть профессии. Когда нет результатов, становиться немного сложно. Мне надо было заставить всех поверить в то, что мы делаем. Ребята молодцы. Мы продолжаем работать. Но пока нам не хватает психологии, чтобы идти дальше, работать каждый день. Нам надо приобретать эту характеристику.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Следующая игра – 16 апреля с «Рубином».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (3)
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хав_бек
1649608006
Сегодня было ощущение, что с удовольствием играют, а не только чтобы выиграть
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JTherry
1649608038
"...пока нам не хватает психологии..." ...главный психолог в команде - тренер, мистер Ваноли...)
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Atyrau85
1649609305
Столько травм до игры. Но скамейка у нас добротная. Хочется почаще видеть молодежь,ведь сезон все равно упущен. Пусть играют в свое удовольствие,как сегодня.
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