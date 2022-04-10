Ваноли: «Спартак» продолжает работать, но нам не хватает психологии»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура РПЛ.

– Это был деликатный матч. В первом тайме мы создавали много моментов. В предыдущих матчах нам не хватало ключевого паса. Тут было тоже самое, но во втором тайме нам удалось переломить игру и забить.

Как тренер могу сказать, что мне нравиться играть с двумя нападающими. Играть с Николсоном и Соболевым – хороший вариант. Они дополняют друг друга.

– Чувствовали давление на себя из-за результатов? Эта победа поможет исправить ситуацию?

– Я уже ни один раз говорил, что давление – часть профессии. Когда нет результатов, становиться немного сложно. Мне надо было заставить всех поверить в то, что мы делаем. Ребята молодцы. Мы продолжаем работать. Но пока нам не хватает психологии, чтобы идти дальше, работать каждый день. Нам надо приобретать эту характеристику.