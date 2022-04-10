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Ваноли: «Спартак» продолжает работать, но нам не хватает психологии»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура РПЛ.

– Это был деликатный матч. В первом тайме мы создавали много моментов. В предыдущих матчах нам не хватало ключевого паса. Тут было тоже самое, но во втором тайме нам удалось переломить игру и забить.

Как тренер могу сказать, что мне нравиться играть с двумя нападающими. Играть с Николсоном и Соболевым – хороший вариант. Они дополняют друг друга.

– Чувствовали давление на себя из-за результатов? Эта победа поможет исправить ситуацию?

– Я уже ни один раз говорил, что давление – часть профессии. Когда нет результатов, становиться немного сложно. Мне надо было заставить всех поверить в то, что мы делаем. Ребята молодцы. Мы продолжаем работать. Но пока нам не хватает психологии, чтобы идти дальше, работать каждый день. Нам надо приобретать эту характеристику.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Следующая игра – 16 апреля с «Рубином».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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10.04.2022 19:14
Комментарии5
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    Рейтинг: +17604

    DVOK68 10 часов назад

    А ты зачем приехал?Работать с командой?Так работай,поднимай психологию,а то всего вторая победа за долгое время!Пока неуд,по моему субъективному мнению.

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    Рейтинг: +57

    Atyrau85 11 часов назад

    Столько травм до игры. Но скамейка у нас добротная. Хочется почаще видеть молодежь,ведь сезон все равно упущен. Пусть играют в свое удовольствие,как сегодня.

    0
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    Рейтинг: +22147

    JTherry 11 часов назад

    "...пока нам не хватает психологии..."
    ...главный психолог в команде - тренер, мистер Ваноли...)

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    Рейтинг: +17604

    DVOK68 > JTherry 10 часов назад

    Настоящий,понимающий и мастеровитый тренер,проблемы с психологией решил бы уже к завершению сборов!Сыгранность команды отрегулировал уже б после двух-трёх игр!А остальное уже пошло б как по масличку...Ничего этого я и близко не вижу,сегодняшняя игра не показатель,мы и после отличной победы над динамо,умудрились растерять и "психологию"и море очков,на ровном месте!
    Поверю что у нас КОМАНДА,только в случае выигрыша кубка страны.

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    Рейтинг: +822

    хав_бек 11 часов назад

    Сегодня было ощущение, что с удовольствием играют, а не только чтобы выиграть

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