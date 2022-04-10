Максименко, Чернов, Джикия – в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом»; Смольников, Сокол, Гулиев сыграют у туляков

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом».

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Мозес, Соболев, Николсон.

Запасные: Волков, Свинов, Рассказов, Литвинов, Шайхтдинов, Классен, Маркитесов, Пруцев, Денисов, Вл. Шитов.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Ткачев, Гулиев, Костадинов, К. Кангва, Кайнов, Деспотович.

Запасные: Коченков, Шамов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.