Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Максименко, Чернов, Джикия – в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом»; Смольников, Сокол, Гулиев сыграют у туляков

Максименко, Чернов, Джикия – в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом»; Смольников, Сокол, Гулиев сыграют у туляков

10 апреля 2022, 15:35
4

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом».

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Мозес, Соболев, Николсон.

Запасные: Волков, Свинов, Рассказов, Литвинов, Шайхтдинов, Классен, Маркитесов, Пруцев, Денисов, Вл. Шитов.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Ткачев, Гулиев, Костадинов, К. Кангва, Кайнов, Деспотович.

Запасные: Коченков, Шамов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «Открытие Арене», который начнется в 16:30 по Москве.

Еще по теме:
«Для меня это стало неожиданностью». Экс-тренер «Спартака» – об уходе Ваноли из клуба
«Слишком много популизма». Вице-президент УЕФА – о решении Польши не вызывать Рыбуса в сборную 4
Джикия возмущен тем, как «Зенит» представил Бакаева. Он считает подставой видео с воспитанниками «Спартака» 23
Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Смольников Игорь Джикия Георгий Гулиев Аяз Чернов Никита Сокол Артем Максименко Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1649594671
Когда то Кутепов с Бокетти в центре обороны - стали чемпионами !
Ответить
kliker
1649594753
Максименко - засада и диагноз одновременно. Туляки один-два удара в створ по любому организуют.
Ответить
VVM1964
1649596674
А на замену опять выпускать некого, при этом даже основа вызывает вопросы (((
Ответить
алдан2014
1649597252
Составчик!!!
Ответить
Главные новости
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
23:44
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
23:09
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
22:56
2
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
22:43
26
Баринову готовят визу для вылета в Европу
21:58
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
4
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
9
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
Все новости
Все новости
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
22:14
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
4
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
21:43
1
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
9
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
7
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
4
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
13
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
29
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
30
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+