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Максименко, Чернов, Джикия – в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом»; Смольников, Сокол, Гулиев сыграют у туляков

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом».

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Мозес, Соболев, Николсон.

Запасные: Волков, Свинов, Рассказов, Литвинов, Шайхтдинов, Классен, Маркитесов, Пруцев, Денисов, Вл. Шитов.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Ткачев, Гулиев, Костадинов, К. Кангва, Кайнов, Деспотович.

Запасные: Коченков, Шамов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «Открытие Арене», который начнется в 16:30 по Москве.

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Источник: РПЛ

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10.04.2022 15:35
Комментарии13
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    Рейтинг: +296

    Сделаны из Дерева 14 часов назад

    Нормально все сезон провален можно было бы и на игру не ходить дома курить папиросы,тем более и без еврокубков! пускай он зенит играет с сочи!!!

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    Рейтинг: +1013

    Узб@гоеный > Сделаны из Дерева 14 часов назад

    Дарово Филл. Не расстраивайся. На столетие Пищевика свиньям не дадут вылететь в Пердив. Разве что в следующем сезоне. Гыгыгы

    2
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    Рейтинг: +296

    Сделаны из Дерева > Узб@гоеный 13 часов назад

    Здорова братишка)))) Как оно не че?Не забухал?Да я наш очень ИНТЕРЕСНЫЙ сезон в этом году и не смотрю(((( Не на дзюбу могу глянуть минуты полторы как он там бедолага)))))
    Я вон помойку смотрю с фиалками ото игра не то что зенит играл с тереком)!!!

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    Рейтинг: +296

    Сделаны из Дерева > Узб@гоеный 13 часов назад

    Видал вон Зобнин голешник зарядил,не то что Абелардо ваш((!!

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    Рейтинг: +296

    Сделаны из Дерева > Узб@гоеный 13 часов назад

    И Николсон видал вон наш какую пенку положил не то что ваш Малком)))

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    Рейтинг: +296

    Сделаны из Дерева > Узб@гоеный 13 часов назад

    Кокорин он вышел на 2 минуты седня праздник на весь Питер))))

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    Рейтинг: +1013

    Узб@гоеный > Сделаны из Дерева 13 часов назад

    Помойку говоришь смотришь? Ну, ну. Как же ты так про своих свиней? Гыгыгы

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    Рейтинг: +296

    Сделаны из Дерева > Узб@гоеный 12 часов назад

    Видал Спартак рвет Тулу,а Арсенал в разы сильнее Терека! А липовые им ели ели сунули)))))))

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    Рейтинг: +296

    Сделаны из Дерева > Узб@гоеный 12 часов назад

    Я спать я синий((((((

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    Рейтинг: +4554

    алдан2014 14 часов назад

    Составчик!!!

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    Рейтинг: +31121

    VVM1964 14 часов назад

    А на замену опять выпускать некого, при этом даже основа вызывает вопросы (((

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    Рейтинг: +793

    kliker 15 часов назад

    Максименко - засада и диагноз одновременно. Туляки один-два удара в створ по любому организуют.

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    Рейтинг: +8973

    САДЫЧОК 15 часов назад

    Когда то Кутепов с Бокетти в центре обороны - стали чемпионами !

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