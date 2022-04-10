Максименко, Чернов, Джикия – в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом»; Смольников, Сокол, Гулиев сыграют у туляков

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом».
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Мозес, Соболев, Николсон.
Запасные: Волков, Свинов, Рассказов, Литвинов, Шайхтдинов, Классен, Маркитесов, Пруцев, Денисов, Вл. Шитов.
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Ткачев, Гулиев, Костадинов, К. Кангва, Кайнов, Деспотович.
Запасные: Коченков, Шамов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «Открытие Арене», который начнется в 16:30 по Москве.
Источник: РПЛ