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Журналист Алейшо: «Не видел в России матча в исполнении Фернандеса хуже, чем против «Химок»

Бразильский журналист Фабио Алейшо, уже несколько лет работающий в России, оценил игру защитника ЦСКА Марио Фернандеса в 24-м туре РПЛ против «Химок» (2:4). Корреспондент недоволен натурализованным соотечественником.

«Марио – мой друг, но я никогда не видел такого плохого матча Фернандеса в России. Это самый плохой матч Марио в России. Он играл плохо.

Это тренерское поражение ЦСКА», – сказал Алейшо.

  • Фернандес по ходу матча с «Химками» играл на позиции центрального защитника.
  • Бразилец отыграл весь матч.
  • Фернандес играет в России с 2012 года.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +941

    OOOVVV. 4 часа назад

    Марио играл на позиции ЦЗ, ( вынуждено из за травмы Дивеева) не справился. Не его это место.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +61547

    portero 5 часов назад

    И на старуху бывает проруха...

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