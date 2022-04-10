Журналист Алейшо: «Не видел в России матча в исполнении Фернандеса хуже, чем против «Химок»

Бразильский журналист Фабио Алейшо, уже несколько лет работающий в России, оценил игру защитника ЦСКА Марио Фернандеса в 24-м туре РПЛ против «Химок» (2:4). Корреспондент недоволен натурализованным соотечественником.
«Марио – мой друг, но я никогда не видел такого плохого матча Фернандеса в России. Это самый плохой матч Марио в России. Он играл плохо.
Это тренерское поражение ЦСКА», – сказал Алейшо.
- Фернандес по ходу матча с «Химками» играл на позиции центрального защитника.
- Бразилец отыграл весь матч.
- Фернандес играет в России с 2012 года.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»