Журналист Алейшо: «Не видел в России матча в исполнении Фернандеса хуже, чем против «Химок»

Бразильский журналист Фабио Алейшо, уже несколько лет работающий в России, оценил игру защитника ЦСКА Марио Фернандеса в 24-м туре РПЛ против «Химок» (2:4). Корреспондент недоволен натурализованным соотечественником.

«Марио – мой друг, но я никогда не видел такого плохого матча Фернандеса в России. Это самый плохой матч Марио в России. Он играл плохо.

Это тренерское поражение ЦСКА», – сказал Алейшо.