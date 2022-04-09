Кузьмичев: «Думаю, РПЛ повыше, чем чемпионаты Швейцарии и Чехии»

Защитник «Урала» Иван Кузьмичев высказался о возможном отъезде российских футболистов в Европу на фоне санкций.

– После запрета российских клубов и сборных на участие в международных соревнованиях российские игроки не начнут массово уезжать в Европу? Хотя бы в лиги, сопоставимые с РПЛ.

– Не думаю, что сейчас все уедут. Мы – простые смертные, и никто не знает, что будет происходить дальше. А для такого шага нужно понимать, что ждeт впереди.

Конечно, мне хочется когда-нибудь попробовать себя в лучших лигах мира, но не люблю загадывать наперeд.

– Переходы в чемпионаты Чехии или Швейцарии – нормальный вариант после РПЛ? Или из России надо выезжать в топовые лиги?

– Уровень РПЛ достаточно высокий. Сложно сравнивать эти чемпионаты, но, думаю, РПЛ находится повыше, чем чемпионаты Швейцарии и Чехии.