Кузьмичев: «Думаю, РПЛ повыше, чем чемпионаты Швейцарии и Чехии»

Защитник «Урала» Иван Кузьмичев высказался о возможном отъезде российских футболистов в Европу на фоне санкций.
– После запрета российских клубов и сборных на участие в международных соревнованиях российские игроки не начнут массово уезжать в Европу? Хотя бы в лиги, сопоставимые с РПЛ.
– Не думаю, что сейчас все уедут. Мы – простые смертные, и никто не знает, что будет происходить дальше. А для такого шага нужно понимать, что ждeт впереди.
Конечно, мне хочется когда-нибудь попробовать себя в лучших лигах мира, но не люблю загадывать наперeд.
– Переходы в чемпионаты Чехии или Швейцарии – нормальный вариант после РПЛ? Или из России надо выезжать в топовые лиги?
– Уровень РПЛ достаточно высокий. Сложно сравнивать эти чемпионаты, но, думаю, РПЛ находится повыше, чем чемпионаты Швейцарии и Чехии.
- В этом сезоне Кузьмичев провел 18 матчей за «Урал» и сделал 2 ассиста.
- В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает 10-е место, Швейцария – 14-е, Чехия – 16-е.