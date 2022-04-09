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  • Кузьмичев: «Думаю, РПЛ повыше, чем чемпионаты Швейцарии и Чехии»

Кузьмичев: «Думаю, РПЛ повыше, чем чемпионаты Швейцарии и Чехии»

9 апреля 2022, 08:23
4

Защитник «Урала» Иван Кузьмичев высказался о возможном отъезде российских футболистов в Европу на фоне санкций.

– После запрета российских клубов и сборных на участие в международных соревнованиях российские игроки не начнут массово уезжать в Европу? Хотя бы в лиги, сопоставимые с РПЛ.

– Не думаю, что сейчас все уедут. Мы – простые смертные, и никто не знает, что будет происходить дальше. А для такого шага нужно понимать, что ждeт впереди.

Конечно, мне хочется когда-нибудь попробовать себя в лучших лигах мира, но не люблю загадывать наперeд.

– Переходы в чемпионаты Чехии или Швейцарии – нормальный вариант после РПЛ? Или из России надо выезжать в топовые лиги?

– Уровень РПЛ достаточно высокий. Сложно сравнивать эти чемпионаты, но, думаю, РПЛ находится повыше, чем чемпионаты Швейцарии и Чехии.

  • В этом сезоне Кузьмичев провел 18 матчей за «Урал» и сделал 2 ассиста.
  • В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает 10-е место, Швейцария – 14-е, Чехия – 16-е.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Урал Кузьмичев Иван
Комментарии (4)
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NewLife
1649494672
К парадоксу Семина - "Тренерская школа сильная", а футбол слабый, добавлен прадокс Кузмичева: РПЛ сильнее Швейцарии и Чехии, но в рейтинге ФИФА их сборные занимают 14 и 33 место соотвестственно, а Россия - на 36.
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BRO_football
1649498891
Никому не нужны наши бездари в Европе, особенно, в топовых чемпионатах. Когда Европа была открыта никто наших не брал, а уж сейчас тем более не возьмут. Только Головину удалось более-менее закрепиться.
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jek718875
1649501431
Это очевидно, как и то,что Кузьмич,в тройке лучших в Европе
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alefreddy
1654246734
только наших там нет а игроки этих ниже стоящих стран в топ клубах играют
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