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Кузьмичев: «Думаю, РПЛ повыше, чем чемпионаты Швейцарии и Чехии»

Защитник «Урала» Иван Кузьмичев высказался о возможном отъезде российских футболистов в Европу на фоне санкций.

– После запрета российских клубов и сборных на участие в международных соревнованиях российские игроки не начнут массово уезжать в Европу? Хотя бы в лиги, сопоставимые с РПЛ.

– Не думаю, что сейчас все уедут. Мы – простые смертные, и никто не знает, что будет происходить дальше. А для такого шага нужно понимать, что ждeт впереди.

Конечно, мне хочется когда-нибудь попробовать себя в лучших лигах мира, но не люблю загадывать наперeд.

– Переходы в чемпионаты Чехии или Швейцарии – нормальный вариант после РПЛ? Или из России надо выезжать в топовые лиги?

– Уровень РПЛ достаточно высокий. Сложно сравнивать эти чемпионаты, но, думаю, РПЛ находится повыше, чем чемпионаты Швейцарии и Чехии.

  • В этом сезоне Кузьмичев провел 18 матчей за «Урал» и сделал 2 ассиста.
  • В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает 10-е место, Швейцария – 14-е, Чехия – 16-е.

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Источник: Metaratings

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Комментарии4
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    Рейтинг: +880

    jek718875 5 часов назад

    Это очевидно, как и то,что Кузьмич,в тройке лучших в Европе

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    Рейтинг: +11260

    BRO_football 6 часов назад

    Никому не нужны наши бездари в Европе, особенно, в топовых чемпионатах. Когда Европа была открыта никто наших не брал, а уж сейчас тем более не возьмут. Только Головину удалось более-менее закрепиться.

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    Рейтинг: +13425

    NewLife 7 часов назад

    К парадоксу Семина - "Тренерская школа сильная", а футбол слабый, добавлен прадокс Кузмичева: РПЛ сильнее Швейцарии и Чехии, но в рейтинге ФИФА их сборные занимают 14 и 33 место соотвестственно, а Россия - на 36.

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    Рейтинг: -101

    nata1979 8 часов назад

    что это за зверь откуда вылез и зачем....интеллект 0 мозг -1

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