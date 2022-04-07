Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

Вилков: «Такое ощущение, что VAR-обеспечение в РПЛ пущено на самотек»

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков высказался насчет последних ошибок арбитров. По его словам, VAR-обеспечение никем не управляется.

«Одна из проблем в том, что сейчас нет руководителя VAR-центра. Убрали Леонида Калошина. Организация осталась бесхозной. Люди приходят, работают и уходят.

Раньше был разбор, какие-то процедуры, анализ. Тот же Калошин ругался, если арбитр долго смотрел монитор, оценивая момент. И в эпизодах, когда арбитра звали к монитору, хотя делать этого не надо было. Или наоборот: когда надо звать, но не зовут.

Была учеба, теория. Люди приходили на час раньше, слушали установку перед игрой. Сейчас судьи отработают матч в комнате VAR и не знают, правы они были при оценке эпизодов или нет. Такое ощущение, все пущено на самотек», – сказал Вилков.

  • Нижегородец в прошлом году был пожизненно отстранен от судейства в России.
  • В РПЛ Вилков судил с 2010 по 2021 год.
  • VAR в РПЛ работает с 2019 года.

Новости по теме
Чемпион России Кверквелия перешел в грузинский клуб «Гагра»
Рабочая группа на следующей неделе обсудит мораторий на вылет из РПЛ и расширение лиги
Зарема – об уходе Эредивизие с «Матч ТВ»: «Уверена, Канделаки что-то придумает взамен: концерт Баскова или чемпионат Боливии» 1
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

07.04.2022 00:27
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +15833

    paracetamol 7 апреля, 08:33

    ВАР - это помощь судьям в отмывании денег, так что все под контролем. Хачатурянц рулит!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11