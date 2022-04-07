Вилков: «Такое ощущение, что VAR-обеспечение в РПЛ пущено на самотек»

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков высказался насчет последних ошибок арбитров. По его словам, VAR-обеспечение никем не управляется.

«Одна из проблем в том, что сейчас нет руководителя VAR-центра. Убрали Леонида Калошина. Организация осталась бесхозной. Люди приходят, работают и уходят.

Раньше был разбор, какие-то процедуры, анализ. Тот же Калошин ругался, если арбитр долго смотрел монитор, оценивая момент. И в эпизодах, когда арбитра звали к монитору, хотя делать этого не надо было. Или наоборот: когда надо звать, но не зовут.

Была учеба, теория. Люди приходили на час раньше, слушали установку перед игрой. Сейчас судьи отработают матч в комнате VAR и не знают, правы они были при оценке эпизодов или нет. Такое ощущение, все пущено на самотек», – сказал Вилков.