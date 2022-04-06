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Вилков: «Неправильно, когда глава лиги Хачатурянц отстраняет судей. Такого нет ни в одной стране»

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков прокомментировал решение отстранить от работы нескольких судей. По словам нижегородца, такой практики нет в других лигах.

«На мой взгляд, неправильно, когда руководитель лиги (Ашот Хачатурянц – прим. «Бомбардира») принимает решение об отстранении судей – такой практики нет ни в одной стране мира. Я что-то не припомню, чтобы Сергей Прядкин вмешивался в судейские дела. У судей должен быть руководитель, который будет отстаивать и защищать их перед клубами и лигой. У нас же получается, что клубы просят босса убрать того или другого, – и они идут на канаву», – сказал Вилков.

  • Нижегородец в прошлом году был пожизненно отстранен от судейства в России.
  • В РПЛ Вилков судил с 2010 по 2021 год.
  • Хачатурянц сменил Прядкина в прошлом году.

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Источник: «Чемпионат»

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06.04.2022 22:21
Комментарии12
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    Рейтинг: +13419

    NewLife 7 апреля, 10:31

    Этот мудила стал заполнять пустоты на Бомбардире.

    1
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    Рейтинг: +22075

    JTherry > NewLife 7 апреля, 10:34

    иногда пустоты на Бомбардире с успехом заполняет СуперПАВ из палаты №6...)

    2
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    Рейтинг: +1973

    ItalianFootball 7 апреля, 09:58

    Идешь ты нахЭр, товарищ! Судите нормально, а не смещайте акцент с всратого судейства на бюрократические нюансы!

    1
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    Рейтинг: +87

    rzfxgsk 7 апреля, 09:55

    то есть, этот странный вилков намекает как бы на то, что вообще не нужно наказывать судей? хотя они заслуживают жесточайших наказаний, вплоть до пожизненного отстранения от судейства за свои грехи на поле!

    1
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    Рейтинг: +853

    alefreddy 7 апреля, 09:11

    в других странах и нет так много неправильных решений может в Албании так же

    1
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    Рейтинг: +15833

    paracetamol 7 апреля, 08:23

    Хачатурянц раньше руководил армянским радио. Сейчас над ним тоже смеются, хотя некоторым плакать хочется над его шутками.

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    Рейтинг: +939

    mama1991 7 апреля, 08:19

    Брали, берут и будут брать... Это не профессия, это коррупция. Надоело этих уrодов видеть...

    0
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    Рейтинг: +4993

    Дядя Серёжа 7 апреля, 04:37

    А что с ними делать?
    -Панин! ты чё пенальку не назначил?! Ай-яй-яй!!!
    -Я больше не буду.
    И завербовался дворником. В Екатеринбург.

    0
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    Рейтинг: +810

    inzek 7 апреля, 00:02

    да и судейства такого неи ни в одной стране

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    Рейтинг: +1544

    vmonomah17 6 апреля, 23:58

    Считаю, что Вилкова надо восстановить в судьи и дать исключительное право судить матчи тоько Зенита без права обжалования его решений.
    Даешь Зениту 30 побед в сезоне рпл!
    А если в лч опять займут последнее место, так это всё политический сговор и санкции)))

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    Рейтинг: +22075

    JTherry 6 апреля, 23:16

    Мойша, ну кто тебя спрашивал, чего ты свой нос суешь в судейские дела, от которых тебя послали в пешее эротическое странствие..?

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