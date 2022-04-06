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  • Вилков: «Неправильно, когда глава лиги Хачатурянц отстраняет судей. Такого нет ни в одной стране»

Вилков: «Неправильно, когда глава лиги Хачатурянц отстраняет судей. Такого нет ни в одной стране»

6 апреля 2022, 22:21
10

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков прокомментировал решение отстранить от работы нескольких судей. По словам нижегородца, такой практики нет в других лигах.

«На мой взгляд, неправильно, когда руководитель лиги (Ашот Хачатурянц – прим. «Бомбардира») принимает решение об отстранении судей – такой практики нет ни в одной стране мира. Я что-то не припомню, чтобы Сергей Прядкин вмешивался в судейские дела. У судей должен быть руководитель, который будет отстаивать и защищать их перед клубами и лигой. У нас же получается, что клубы просят босса убрать того или другого, – и они идут на канаву», – сказал Вилков.

  • Нижегородец в прошлом году был пожизненно отстранен от судейства в России.
  • В РПЛ Вилков судил с 2010 по 2021 год.
  • Хачатурянц сменил Прядкина в прошлом году.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот Вилков Михаил
Комментарии (10)
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portero
1649275438
армян присел на доходное место...
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JTherry
1649276209
Мойша, ну кто тебя спрашивал, чего ты свой нос суешь в судейские дела, от которых тебя послали в пешее эротическое странствие..?
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vmonomah17
1649278706
Считаю, что Вилкова надо восстановить в судьи и дать исключительное право судить матчи тоько Зенита без права обжалования его решений. Даешь Зениту 30 побед в сезоне рпл! А если в лч опять займут последнее место, так это всё политический сговор и санкции)))
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inzek
1649278958
да и судейства такого неи ни в одной стране
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Дядя Серёжа
1649295452
А что с ними делать? -Панин! ты чё пенальку не назначил?! Ай-яй-яй!!! -Я больше не буду. И завербовался дворником. В Екатеринбург.
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paracetamol
1649309029
Хачатурянц раньше руководил армянским радио. Сейчас над ним тоже смеются, хотя некоторым плакать хочется над его шутками.
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alefreddy
1649311900
в других странах и нет так много неправильных решений может в Албании так же
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ItalianFootball
1649314701
Идешь ты нахЭр, товарищ! Судите нормально, а не смещайте акцент с всратого судейства на бюрократические нюансы!
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NewLife
1649316703
Этот мудила стал заполнять пустоты на Бомбардире.
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