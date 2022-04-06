Вилков: «Неправильно, когда глава лиги Хачатурянц отстраняет судей. Такого нет ни в одной стране»

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков прокомментировал решение отстранить от работы нескольких судей. По словам нижегородца, такой практики нет в других лигах.

«На мой взгляд, неправильно, когда руководитель лиги (Ашот Хачатурянц – прим. «Бомбардира») принимает решение об отстранении судей – такой практики нет ни в одной стране мира. Я что-то не припомню, чтобы Сергей Прядкин вмешивался в судейские дела. У судей должен быть руководитель, который будет отстаивать и защищать их перед клубами и лигой. У нас же получается, что клубы просят босса убрать того или другого, – и они идут на канаву», – сказал Вилков.