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Малком: «Я уже как местный – настоящий русский!»

5 апреля 2022, 17:29
7

Вингер «Зенита» Малком рассказал, что уже адаптировался к холодной погоде в России.

– Матч с «Крыльями» был самым холодным в вашей жизни?

– Да, без сомнений! Сложнейшая игра на очень тяжелом поле – мы просто не могли показать на нем тот технический уровень, которым обладаем.

Пришлось подстраиваться под состояние газона, играть проще. Странные ощущения.

– Перед началом матча на термометре было минус 12 градусов. Как вы, бразилец, готовились к игре в таких условиях?

– Молился, чтобы не отморозить себе что-нибудь, хаха! Шутка. На самом деле, не припомню, чтобы за три года в России испытывал нечто подобное – жуткий дубак, ветер, лицо обжигает от мороза, просто кошмар!

До Самары я думал, что холоднее выездной игры против «Динамо» в прошлом декабре нельзя представить. Оказалось, можно!

– Но в целом местный климат для вас уже не помеха?

– Точно нет. Я и сам уже как местный – настоящий русский!

  • В этом сезоне Малком провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.
  • В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
  • Контракт бразильца рассчитан до июня 2024-го.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (7)
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Plyash
1649172263
Говорить надо - "сами мы не м-е-естные,подайте Христа ради". ГазпромБанда "растает" и,возможно, добавит.Попробуй,настоящий русский...
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Измайловский Кочегар
1649172997
Что ж, уважение бразильцу, что адаптировался на наших северах.
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САНЁК17
1649173091
хахахахахах настоящий русский
Ответить
Garrincha58
1649174687
когда будешь пить русский водка тогда и поговорим
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ilichkadr
1649178444
Ага, только осталось выучить все матерные слова и ты настоящий русский!
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paracetamol
1649197332
Может ему гражданство дать, мужик нормальный.
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PAREVG.
1649223372
Русский мартыхай - дитя олимпиады...
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