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    Малком: «Я уже как местный – настоящий русский!»

    Вингер «Зенита» Малком рассказал, что уже адаптировался к холодной погоде в России.

    – Матч с «Крыльями» был самым холодным в вашей жизни?

    – Да, без сомнений! Сложнейшая игра на очень тяжелом поле – мы просто не могли показать на нем тот технический уровень, которым обладаем.

    Пришлось подстраиваться под состояние газона, играть проще. Странные ощущения.

    – Перед началом матча на термометре было минус 12 градусов. Как вы, бразилец, готовились к игре в таких условиях?

    – Молился, чтобы не отморозить себе что-нибудь, хаха! Шутка. На самом деле, не припомню, чтобы за три года в России испытывал нечто подобное – жуткий дубак, ветер, лицо обжигает от мороза, просто кошмар!

    До Самары я думал, что холоднее выездной игры против «Динамо» в прошлом декабре нельзя представить. Оказалось, можно!

    – Но в целом местный климат для вас уже не помеха?

    – Точно нет. Я и сам уже как местный – настоящий русский!

    • В этом сезоне Малком провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.
    • В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • Контракт бразильца рассчитан до июня 2024-го.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    05.04.2022 17:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5161

      PAREVG. 6 апреля 2022, 08:36

      Русский мартыхай - дитя олимпиады...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 6 апреля 2022, 01:22

      Может ему гражданство дать, мужик нормальный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 5 апреля 2022, 20:07

      Ага, только осталось выучить все матерные слова и ты настоящий русский!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 апреля 2022, 19:04

      когда будешь пить русский водка тогда и поговорим

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 5 апреля 2022, 18:38

      хахахахахах настоящий русский

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 5 апреля 2022, 18:36

      Что ж, уважение бразильцу, что адаптировался на наших северах.

      4
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      Рейтинг: +14466

      playsh 5 апреля 2022, 18:24

      Говорить надо - "сами мы не м-е-естные,подайте Христа ради".
      ГазпромБанда "растает" и,возможно, добавит.Попробуй,настоящий русский...

      0
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