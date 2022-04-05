Малком: «Я уже как местный – настоящий русский!»

Вингер «Зенита» Малком рассказал, что уже адаптировался к холодной погоде в России.
– Матч с «Крыльями» был самым холодным в вашей жизни?
– Да, без сомнений! Сложнейшая игра на очень тяжелом поле – мы просто не могли показать на нем тот технический уровень, которым обладаем.
Пришлось подстраиваться под состояние газона, играть проще. Странные ощущения.
– Перед началом матча на термометре было минус 12 градусов. Как вы, бразилец, готовились к игре в таких условиях?
– Молился, чтобы не отморозить себе что-нибудь, хаха! Шутка. На самом деле, не припомню, чтобы за три года в России испытывал нечто подобное – жуткий дубак, ветер, лицо обжигает от мороза, просто кошмар!
До Самары я думал, что холоднее выездной игры против «Динамо» в прошлом декабре нельзя представить. Оказалось, можно!
– Но в целом местный климат для вас уже не помеха?
– Точно нет. Я и сам уже как местный – настоящий русский!
- В этом сезоне Малком провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.
- В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
- Контракт бразильца рассчитан до июня 2024-го.