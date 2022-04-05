Малком: «Я уже как местный – настоящий русский!»

Вингер «Зенита» Малком рассказал, что уже адаптировался к холодной погоде в России.

– Матч с «Крыльями» был самым холодным в вашей жизни?

– Да, без сомнений! Сложнейшая игра на очень тяжелом поле – мы просто не могли показать на нем тот технический уровень, которым обладаем.

Пришлось подстраиваться под состояние газона, играть проще. Странные ощущения.

– Перед началом матча на термометре было минус 12 градусов. Как вы, бразилец, готовились к игре в таких условиях?

– Молился, чтобы не отморозить себе что-нибудь, хаха! Шутка. На самом деле, не припомню, чтобы за три года в России испытывал нечто подобное – жуткий дубак, ветер, лицо обжигает от мороза, просто кошмар!

До Самары я думал, что холоднее выездной игры против «Динамо» в прошлом декабре нельзя представить. Оказалось, можно!

– Но в целом местный климат для вас уже не помеха?

– Точно нет. Я и сам уже как местный – настоящий русский!