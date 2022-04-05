Малком: «Апрель – ключевой для «Зенита» месяц в чемпионате»

Вингер «Зенита» Малком высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

– В апреле «Зенит» ждет четыре сложных выезда за три недели. Готовы к такому графику?

- Мы должны быть к нему готовы. Думаю, с этим у нас все в порядке, потому что в апреле, вполне возможно, решится судьба чемпионства, и, само собой, мы хотим решить ее в свою пользу.

Я считаю, что идущая к титулу команда-победитель, которой безусловно является «Зенит», не должна смотреть на то, где и с кем ей предстоит играть.

То, что от нас требуется, это максимальная концентрация, выполнение установки на игру – и победа, независимо от места проведения матча.

При этом, очевидно, что этот месяц – ключевой для нас в чемпионате России. И мы не собираемся усложнять себе его концовку.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 49 очками;

«Динамо» идет вторым (46);

ЦСКА занимает третье место (43).

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