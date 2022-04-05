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  • Малком: «Я не боюсь никаких санкций. Готов к сезону без еврокубков»

Малком: «Я не боюсь никаких санкций. Готов к сезону без еврокубков»

5 апреля 2022, 14:58
9

Вингер «Зенита» Малком рассказал, почему решил остаться в петербургском клубе.

– Сейчас некоторые иностранные футболисты уехали из РПЛ. А ты связываешь свое будущее с «Зенитом» и Петербургом?

– Я профессионал своего дела, у меня есть контракт с «Зенитом», впереди еще 2,5 года по этому контракту, и, что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге.

Мне этого хочется, мне хорошо здесь, я хочу продолжать играть за эту команду. Говорю это абсолютно серьезно и искренне.

– Бразильское издание UOL писало, что зенитовские легионеры остались, потому что боитесь санкций со стороны руководства клуба. Сколько в этом правды?

– Повторюсь, я не боюсь никаких санкций, потому что даже не думаю о них – я хочу победно завершить этот весенний отрезок, потом отдохнуть как следует, а затем вернуться и провести с петербуржцами очередной яркий сезон. И, надеюсь, не один.

– Учитывая санкции, наложенные на российские клубы, готов ли ты как минимум один сезон играть исключительно в чемпионате России?

– Я готов. Если в итоге все случится именно так, и никаких еврокубков не будет, то я буду готов к этому.

И все же надеюсь, что ситуация изменится, и мы сможем играть в Европе.

  • В этом сезоне Малком провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.
  • В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (9)
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jek718875
1649161236
Такое бабло в Бразилии не заработаешь
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ilichkadr
1649161348
Правильно гутаришь. Работа (Ну, ооооооочень оплачиваемая) это такая штука, что сегодня она есть, а завтра её может и не быть.
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nik55
1649162165
зачем тебе футбол-----у тебя в голове только бабки
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OOOVVV.
1649165774
Похвально.
Ответить
Garrincha58
1649167203
за такую то зарплату тебе и еврокубки не нужны тем более там и тебе и Семаку делать совершенно нечего
Ответить
Челнинец
1649170587
да потому что ты сбитый летчик, никому не нужный, да и такое бабло тебе нигде никто не даст!
Ответить
САНЁК17
1649173369
тебе придется забыт про еврокубков, а пока заработай денужки
Ответить
Stavr007
1649185791
продал задницу за пол миллиарда рублей в год хД
Ответить
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