Малком: «Я не боюсь никаких санкций. Готов к сезону без еврокубков»

Вингер «Зенита» Малком рассказал, почему решил остаться в петербургском клубе.

– Сейчас некоторые иностранные футболисты уехали из РПЛ. А ты связываешь свое будущее с «Зенитом» и Петербургом?

– Я профессионал своего дела, у меня есть контракт с «Зенитом», впереди еще 2,5 года по этому контракту, и, что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге.

Мне этого хочется, мне хорошо здесь, я хочу продолжать играть за эту команду. Говорю это абсолютно серьезно и искренне.

– Бразильское издание UOL писало, что зенитовские легионеры остались, потому что боитесь санкций со стороны руководства клуба. Сколько в этом правды?

– Повторюсь, я не боюсь никаких санкций, потому что даже не думаю о них – я хочу победно завершить этот весенний отрезок, потом отдохнуть как следует, а затем вернуться и провести с петербуржцами очередной яркий сезон. И, надеюсь, не один.

– Учитывая санкции, наложенные на российские клубы, готов ли ты как минимум один сезон играть исключительно в чемпионате России?

– Я готов. Если в итоге все случится именно так, и никаких еврокубков не будет, то я буду готов к этому.

И все же надеюсь, что ситуация изменится, и мы сможем играть в Европе.

В этом сезоне Малком провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

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