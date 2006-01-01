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Неймар: «Финал ЛЧ был целью «ПСЖ». Игрокам еще хуже, чем болельщикам»

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о вылете клуба из Лиги чемпионов.

«Мы не любим проигрывать. Поражения – это очень тяжело. Именно это произошло в Мадриде, но мы должны двигаться дальше.

Нам очень больно, потому что целью «ПСЖ» был выход в финал. К сожалению, мы вылетели гораздо раньше. Болельщикам трудно принять это поражение, эту ошибку, допущенную командой. Но вы должны знать, что нам еще хуже, чем болельщикам», – сказал Неймар.

  • «ПСЖ» уступил «Реал» в 1/8 финала ЛЧ по сумме двух матчей.
  • Парижский клуб лидирует в Лиге 1.

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Источник: Culture PSG

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Сегодня, 18:39
Комментарии1
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    Рейтинг: +15218

    Cleaner 1 час назад

    Слабоват ПСЖ для игр в ТАКИХ финалах...

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