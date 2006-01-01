Неймар: «Финал ЛЧ был целью «ПСЖ». Игрокам еще хуже, чем болельщикам»

Слабоват ПСЖ для игр в ТАКИХ финалах...
Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о вылете клуба из Лиги чемпионов.
«Мы не любим проигрывать. Поражения – это очень тяжело. Именно это произошло в Мадриде, но мы должны двигаться дальше.
Нам очень больно, потому что целью «ПСЖ» был выход в финал. К сожалению, мы вылетели гораздо раньше. Болельщикам трудно принять это поражение, эту ошибку, допущенную командой. Но вы должны знать, что нам еще хуже, чем болельщикам», – сказал Неймар.
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