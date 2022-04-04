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Семин: «Спартак» играет на уровне команд, которые борются за выживание»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин оценил игру «Спартака», а также порассуждал о шансах команды вылететь из РПЛ.

«Спартак сейчас играет на уровне команд, которые борются за выживание. Это все, что можно сейчас о них сказать.

А вылетят или нет – не знаю. Все могут вылететь.

Но, что «Спартак» играет на уровне команд из нижней части таблицы – точно», – сказал Семин.

  • «Спартак» набрал 27 очков в 23 турах РПЛ и идет на 10-м месте.
  • Отрыв от зоны прямого вылета – 6 баллов.
  • Команда лишилась математических шансов на чемпионство.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 12:46
Комментарии6
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    Рейтинг: +11246

    BRO_football 1 минуту назад

    Зато бюджет Спартака на уровне команд, которые борются за чемпионство РПЛ

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    Рейтинг: +13524

    Skull_Boy 1 час назад

    Отберите уже от него бутылку и кто играет как аутсайдер это явно Локо, где 8 человек в защите и бегают в контры за счет чумазых

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    Рейтинг: +13102

    Fusballer 1 час назад

    Да, наверное поэтому в ЛЕ занял первое место)))

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    Ответить
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    Рейтинг: +16575

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Результат - да ужасен, а вот на счет игры я не согласен - играем не хуже соперников, а порой даже и лучше , но какой то злой рок не дает одерживать победы и набирать очки (((

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    Рейтинг: +13102

    Fusballer > Persona_non_Grata 1 час назад

    Злой рок и злые судьи)))

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    Рейтинг: +3729

    raritet > Persona_non_Grata 1 час назад

    Да , ты совершенно прав. Это просто какая то мистика. Если бы мне сказали в начале сезона что Спартак будет в нижней части таблицы, то я ни за что бы не поверил. Мало того. Мне казалось , что в связи с таким грандиозным юбилеем Спартаку будет везде зелёный свет. А вот что случилось, совсем непонятно.

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