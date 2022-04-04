Семин: «Спартак» играет на уровне команд, которые борются за выживание»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин оценил игру «Спартака», а также порассуждал о шансах команды вылететь из РПЛ.
«Спартак сейчас играет на уровне команд, которые борются за выживание. Это все, что можно сейчас о них сказать.
А вылетят или нет – не знаю. Все могут вылететь.
Но, что «Спартак» играет на уровне команд из нижней части таблицы – точно», – сказал Семин.
- «Спартак» набрал 27 очков в 23 турах РПЛ и идет на 10-м месте.
- Отрыв от зоны прямого вылета – 6 баллов.
- Команда лишилась математических шансов на чемпионство.
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Источник: Sport24