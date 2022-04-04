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  • Семин: «Спартак» играет на уровне команд, которые борются за выживание»

Семин: «Спартак» играет на уровне команд, которые борются за выживание»

4 апреля 2022, 12:46
20

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин оценил игру «Спартака», а также порассуждал о шансах команды вылететь из РПЛ.

«Спартак сейчас играет на уровне команд, которые борются за выживание. Это все, что можно сейчас о них сказать.

А вылетят или нет – не знаю. Все могут вылететь.

Но, что «Спартак» играет на уровне команд из нижней части таблицы – точно», – сказал Семин.

  • «Спартак» набрал 27 очков в 23 турах РПЛ и идет на 10-м месте.
  • Отрыв от зоны прямого вылета – 6 баллов.
  • Команда лишилась математических шансов на чемпионство.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий
Комментарии (20)
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Persona_non_Grata
1649066261
Результат - да ужасен, а вот на счет игры я не согласен - играем не хуже соперников, а порой даже и лучше , но какой то злой рок не дает одерживать победы и набирать очки (((
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Fusballer
1649066571
Да, наверное поэтому в ЛЕ занял первое место)))
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Skull_Boy
1649068427
Отберите уже от него бутылку и кто играет как аутсайдер это явно Локо, где 8 человек в защите и бегают в контры за счет чумазых
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BRO_football
1649072918
Зато бюджет Спартака на уровне команд, которые борются за чемпионство РПЛ
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Romio-xxx
1649076747
Палыч, завязывай или с бухлом,или с футболом!
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rash1959
1649078921
Судя по последним высказываниям бывшего тренера, он всё больше превращается в старого пня. Уж ему должно было быть видно, что Спартак играл лучше Кала. Дед, своими весерами, портишь свою репутацию.
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Красногорск_Фан
1649097133
Адекваты Спартака вчера писали тоже самое. Десятки. Кто не любит юпс тем повод не нужен погладить в комментах.
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