Семин: «Спартак» играет на уровне команд, которые борются за выживание»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин оценил игру «Спартака», а также порассуждал о шансах команды вылететь из РПЛ.

«Спартак сейчас играет на уровне команд, которые борются за выживание. Это все, что можно сейчас о них сказать.

А вылетят или нет – не знаю. Все могут вылететь.

Но, что «Спартак» играет на уровне команд из нижней части таблицы – точно», – сказал Семин.

«Спартак» набрал 27 очков в 23 турах РПЛ и идет на 10-м месте.

Отрыв от зоны прямого вылета – 6 баллов.

Команда лишилась математических шансов на чемпионство.

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