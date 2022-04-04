Березуцкий: «В игре с «Уралом» у ЦСКА была проблема в компактности всей команды»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о проблемах, с которыми столкнулась команда в матче 23-го тура РПЛ против «Урала».
– Матч получился непростой, как и все игры после перерыва на сборные. Всегда сложно к ним готовиться, много сборников, все находятся в разном физическом и психологическом состоянии.
«Урал» играл неплохо, особенно в первом тайме. Мы пропустили много быстрых контратак.
– С чем связываете проблемы в опорной зоне? И куда пропала яркая позиционная атака, которая была в предыдущих матчах?
– Причина может быть та, про которую я уже сказал – психологическое и физическое состояние команды.
У нас была проблема не в опорной зоне, а в компактности всей команды, что не позволяло выигрывать подборы. Их мы сегодня проиграли очень много, особенно в первом тайме.
- ЦСКА дома сыграл вничью с «Уралом» со счетом 2:2.
- Москвичи ушли от поражения благодаря голу с пенальти на 94-й минуте.
- Команда впервые потеряла очки после зимней паузы.
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