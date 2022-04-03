Григорий Иванов: «Верю ли, что «Урал» не вылетит? Ты че спрашиваешь какую-то ***?»

Президент «Урала» Григорий Иванов верит, что команда не вылетит из РПЛ. Так он сказал на видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Севастиана Терлецкого.

– Вы верите, что «Урал» останется в РПЛ?

– Конечно, верю. Ты че спрашиваешь какую-то *** [ерунду], *** [блин]. Если бы не верил, я бы здесь не сидел.

«Урал» сегодня сыграл вничью с ЦСКА (2:2).

Екатеринбуржцы занимают 13-е место.

«Урал» непрерывно играет в РПЛ с 2013 года.

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