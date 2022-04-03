Игнашевич: «Балтика» безобразно сыграла со «Спартаком-2», план не сработал. Заслуженное поражение»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич оценил исход матча 30-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (0:1). Калининградцы играли дома.
«Безобразная игра с нашей стороны. Заслуженное поражение. Больше особо комментировать нечего. План на игру не работал.
Не наш день. Многое не получалось и в обороне, и в атаке», – сказал Игнашевич.
- Игнашевич принял «Балтику» по ходу сезона.
- «Балтика» идет на 11-м месте.
- Следующий соперник – «Алания» (6 апреля).
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Источник: ютуб-канал «Балтики»