Игнашевич: «Балтика» безобразно сыграла со «Спартаком-2», план не сработал. Заслуженное поражение»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич оценил исход матча 30-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (0:1). Калининградцы играли дома.

«Безобразная игра с нашей стороны. Заслуженное поражение. Больше особо комментировать нечего. План на игру не работал.

Не наш день. Многое не получалось и в обороне, и в атаке», – сказал Игнашевич.

Игнашевич принял «Балтику» по ходу сезона.

«Балтика» идет на 11-м месте.

Следующий соперник – «Алания» (6 апреля).

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