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Колосков: «Спартак» хорошо играет, за что убирать Ваноли?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает, что «Спартак» должен уволить главного тренера Паоло Ваноли. Экс-функционеру нравится игра москвичей.

«Что касается будущего Ваноли, то сейчас эту тему надо закрыть до конца сезона. Что сейчас истерику закатывать? «Спартак» играет хорошо, за что его убирать? Ну, не получилось, не выиграли. До конца сезона надо доиграть, а потом делать какие-то выводы», – сказал Колосков.

  • Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.
  • У «Спартака» в последних 13 матчах РПЛ 2 победы.
  • Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +15148

    Cleaner 25 минут назад

    За РЕЗУЛЬТАТЫ! Спартак хорошо играет и проигрывает игру за игрой? Так не бывает!!!

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    Рейтинг: +146

    FCSpartakM > Cleaner 11 минут назад

    так бывает, когда в каждой игре судьи делают ключевые ошибки. С динамо судейство норм было. как итог -положительный результат

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    Рейтинг: +14905

    житель СПб 39 минут назад

    Согласен! Хватит всех тренеров убирать каждые полгода! Вот в этом - одна из главных ошибок Федуна.

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    Рейтинг: +15148

    Cleaner > житель СПб 23 минуты назад

    Не нужно брать в тренеры всякий шлак. Не нужно брать в игроки всякий шлак. Нужно, наконец то, заставить Зарему помолчать и не лезть в дела команды.

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