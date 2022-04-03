Колосков: «Спартак» хорошо играет, за что убирать Ваноли?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает, что «Спартак» должен уволить главного тренера Паоло Ваноли. Экс-функционеру нравится игра москвичей.

«Что касается будущего Ваноли, то сейчас эту тему надо закрыть до конца сезона. Что сейчас истерику закатывать? «Спартак» играет хорошо, за что его убирать? Ну, не получилось, не выиграли. До конца сезона надо доиграть, а потом делать какие-то выводы», – сказал Колосков.

Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.

У «Спартака» в последних 13 матчах РПЛ 2 победы.

Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку