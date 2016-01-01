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Пресс-атташе «Спартака» Зеленов – о требовании установить турникеты за 200 миллионов: «Все стараются выживать. Зачем нам эти железяки?»

Дмитрий Зеленов, пресс-атташе «Спартака», прокомментировал требование к клубу установить турникеты на «Открытие Банк Арене» за 200 миллионов рублей. Он не считает приспособления необходимыми.

– 200 миллионов рублей на турникеты. Времена непростые. Что делать?

– «Спартак» направил во все инстанции комплекс мер, наших предложений, как сейчас действовать, поскольку ситуация небанальная. Надо что-то делать. Меры не должны накладывать дополнительное бремя на клубы.

Вынуждают устанавливать полноростовые турникеты. Мне кажется, это неуместно в нынешней ситуации, поскольку все стараются ужиматься, экономить, выживать. Зачем нам эти железяки нужны сейчас? У нас и так трибуны, мягко говоря, не заполнены.

  • Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял 80 процентов от состояния.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • Накануне клуб проиграл «Локомотиву» (0:1).

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Сегодня, 11:36
Комментарии1
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    Рейтинг: +61110

    portero 1 час назад

    Кому-то надо дать заработать чуток...

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