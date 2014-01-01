Стадион «Спартака» не соответствует требованиям МВД. Клубу нужно установить турникеты стоимостью 200 миллионов рублей

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о том, что домашний стадион клуба «Открытие Банк Арена» не соответствует требованиям МВД по обеспечению безопасности.

«Сегодня в телеграм-каналах появилась информация, что стадион «Открытие банк Арена» не соответствует требованиям приказа МВД №1092. В связи с этими сообщениями считаю нужным прояснить несколько моментов.

Да, наш стадион действительно не в полной мере соответствует требованиям приказа 1092. Вместе с тем мы устранили большую часть замечаний и провели огромную работу по дооборудованию арены, которая, напомню, успешно принимала матчи чемпионата мира, Кубка конфедераций, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

У нас есть всe необходимое для комфортного и безопасного прохода зрителей на стадионе — калитки полного перекрытия и так называемые триподы, установленные в 2019 году. До полного соответствия приказу нам осталось установить полноростовые турникеты.

К слову, ещe после чемпионата мира мы просили Министерство спорта оставить всe оборудование в качестве наследия, но нам, к сожалению, было отказано. И теперь эти полноростовые турникеты стали своеобразным камнем преткновения, который мешает в том числе и полноценно реализовывать билетную программу.

В текущих реалиях установка таких турникетов стоит около 200 миллионов рублей. В нынешней, мягко говоря, непростой обстановке, цена растeт, и эти затраты представляются весьма значительными.

Для нас очевидно, что «Открытие Арена» — это современный стадион, способный принимать матчи любого уровня безопасно и комфортно для зрителей. «Спартак» активно ищет решение, мы находимся в постоянном контакте с РФС, РПЛ, минспорта и МВД, находим у коллег понимание.

Мы подготовили и направили несколько писем с предложениями смягчить требования приказа 1092 по этой части, с предоставлением возможности использовать существующее оборудование, или же — как вариант — попросили включить нас в государственную программу дооснащения.

Надеемся, оптимальное решение будет найдено — в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами», — сказал Зеленов.

Стадион «Спартака» был открыт в 2014 году.

Он вмещает более 45 тысяч зрителей.

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции