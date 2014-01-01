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Стадион «Спартака» не соответствует требованиям МВД. Клубу нужно установить турникеты стоимостью 200 миллионов рублей

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о том, что домашний стадион клуба «Открытие Банк Арена» не соответствует требованиям МВД по обеспечению безопасности.

«Сегодня в телеграм-каналах появилась информация, что стадион «Открытие банк Арена» не соответствует требованиям приказа МВД №1092. В связи с этими сообщениями считаю нужным прояснить несколько моментов.

Да, наш стадион действительно не в полной мере соответствует требованиям приказа 1092. Вместе с тем мы устранили большую часть замечаний и провели огромную работу по дооборудованию арены, которая, напомню, успешно принимала матчи чемпионата мира, Кубка конфедераций, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

У нас есть всe необходимое для комфортного и безопасного прохода зрителей на стадионе — калитки полного перекрытия и так называемые триподы, установленные в 2019 году. До полного соответствия приказу нам осталось установить полноростовые турникеты.

К слову, ещe после чемпионата мира мы просили Министерство спорта оставить всe оборудование в качестве наследия, но нам, к сожалению, было отказано. И теперь эти полноростовые турникеты стали своеобразным камнем преткновения, который мешает в том числе и полноценно реализовывать билетную программу.

В текущих реалиях установка таких турникетов стоит около 200 миллионов рублей. В нынешней, мягко говоря, непростой обстановке, цена растeт, и эти затраты представляются весьма значительными.

Для нас очевидно, что «Открытие Арена» — это современный стадион, способный принимать матчи любого уровня безопасно и комфортно для зрителей. «Спартак» активно ищет решение, мы находимся в постоянном контакте с РФС, РПЛ, минспорта и МВД, находим у коллег понимание.

Мы подготовили и направили несколько писем с предложениями смягчить требования приказа 1092 по этой части, с предоставлением возможности использовать существующее оборудование, или же — как вариант — попросили включить нас в государственную программу дооснащения.

Надеемся, оптимальное решение будет найдено — в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами», — сказал Зеленов.

  • Стадион «Спартака» был открыт в 2014 году.
  • Он вмещает более 45 тысяч зрителей.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 16:27
Комментарии15
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    Рейтинг: +509

    Suvorov51 10 минут назад

    Интересно а у нас в Туле все соответствует безопасности МВД или мы на них забили большой и толстый

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4040

    мы_не_рабы 1 час назад

    Ну что ж бомбардир, огласи весь список, какие арены РПЛ соответствуют требованиям, у кого есть такие турникеты? А то как то однобоко получается - у всех есть, а у Спартака нет?

    1
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    Рейтинг: +827

    jek718875 1 час назад

    Так давайте скинемся, поможем, даю десятку,кто больше? Жду номер счёта

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +797

    Беспонтий 1 час назад

    требования мвд основательно подкреплены
    если смотреть сверху вниз
    со второго места на девятое
    ст. 285.2 ук рф

    2
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    Рейтинг: +11199

    BRO_football 2 часа назад

    У Спартака нет денег. Смешная шутка.

    0
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    Рейтинг: +232

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Санкции на Спартак?? ай пля..

    1
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    Рейтинг: +21934

    JTherry 2 часа назад

    "В текущих реалиях установка таких турникетов стоит около 200 миллионов рублей..."
    интересно, какая будущая команда из ФНЛ соответствует таким требованиям по турникетам..? так же хотелось бы узнать, соответствуют ли другие стадионы, построенные к ЧМ-18, этим требованиям, и стадионы в Екатеринбурге, в Уфе, в Ростове..? мусорская месть за бездарно просранный матч - на поле не могут, мусора помогут...

    9
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    Рейтинг: +860

    Узб@гоеный 2 часа назад

    Закрывашка одним словом. Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +232

    Сделаны из Дерева > Узб@гоеный 2 часа назад

    Степан здорова!
    Давно не было!
    Че все клоны в бане были???

    0
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    Рейтинг: +860

    Узб@гоеный > Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Даров! Лень было, да и новостей мало футбольных. Не то что раньше. Помнишь?
    - "Отличная подача с фланга пошла от Кришито, Дзюба принимает мяч, разворачивается и бьёт низом мимо Реброва. Джикия позиционно поиграл Артёму борьбу. Дзюба забивает Спартаку в четвертом матче подряд! "
    Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +232

    Сделаны из Дерева > Узб@гоеный 1 час назад

    Юморист!!!!

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    Рейтинг: +232

    Сделаны из Дерева > Узб@гоеный 1 час назад

    Отличная подача на Дзюбу,Артем уворачивается и падает как столб,Пенальти в ворота Тамбова на 97 минуте!)) гав гав гав

    0
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    Рейтинг: +9968

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Всё идёт по плану.
    Я уже писал на Бомбардире.
    Очередная "атака" на Спартак ( Лукойл ).
    На поле судейский беспредел, а тут ментовской.

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    Рейтинг: +184

    Avitaminoz 2 часа назад

    Это месть за недавнюю игру?

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    Рейтинг: +232

    Сделаны из Дерева > Avitaminoz 2 часа назад

    Месть это блюдо,которое подают холодным)))

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