«Локомотив»: «Мы и поле готовы к матчу со «Спартаком». В апреле бывает, что выпадает сильный снег»

«Локомотив» выразил позицию по матчу 23-го тура РПЛ против «Спартака». Несмотря на снегопад, хозяева «РЖД Арены» готовы играть.

«В Москве в апреле бывает, что выпадает сильный снег. Мы не считаем, что это повод для эмоций. Поле готово. «Локомотив» готов играть», – написал клуб.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.

Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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