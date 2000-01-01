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«Локомотив»: «Мы и поле готовы к матчу со «Спартаком». В апреле бывает, что выпадает сильный снег»

«Локомотив» выразил позицию по матчу 23-го тура РПЛ против «Спартака». Несмотря на снегопад, хозяева «РЖД Арены» готовы играть.

«В Москве в апреле бывает, что выпадает сильный снег. Мы не считаем, что это повод для эмоций. Поле готово. «Локомотив» готов играть», – написал клуб.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
  • Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14882

    житель СПб 48 минут назад

    Поле готово? Локо, надо совесть иметь...

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    Рейтинг: +2738

    СуперПАВ9 57 минут назад

    В апреле не должно быть снега это анамалия

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    Рейтинг: +14882

    житель СПб > СуперПАВ9 48 минут назад

    В Бразилии - да. Но это Россия. Если Вы - из России, то должны знать: у нас и в июне снег бывает (хотя вот это - аномалия). А в Питере, например, мокрый снег на 1 мая - вообще традиция. Сколько раз на демонстрации с этим сталкивался...

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