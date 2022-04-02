РПЛ. Гол Агаларова принес «Уфе» гостевую победу над «Крыльями Советов»

В 23-м туре чемпионата России «Крылья Советов» дома проиграли «Уфе» со счетом 1:2.

У хозяев забил Фернандо Костанца, у гостей – Юрий Журавлeв и Гамид Агаларов.

Благодаря победе уфимцы поднялись с 16-го на 14-е место в таблице РПЛ.

«Крылья» из-за поражения опустились с седьмой на восьмую строчку в Премьер-лиге.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Крылья Советов (Самара) – Уфа – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Журавлeв, 12; 1:1 – Костанца, 68; 1:2 – Агаларов, 87.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Божин, Горшков, Костанца, Якуба (Цыпченко, 59), Ежов, Зиньковский, Глушенков (Игнатьев, 59), Сарвели (Пиняев, 71).

«Уфa»: Беленов, Плиев, Никитин, Журавлев, Йокич, Иванов (Мрзляк, 67), Кабутов, Фищенко, Ортис (Урунов, 67; Саплинов, 86), Кротов (Емельянов, 57), Агаларов.

Предупреждения: Костанца, 18; Бейл, 81 – Ортис, 55; Никитин, 73.

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