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РПЛ. Гол Агаларова принес «Уфе» гостевую победу над «Крыльями Советов»

В 23-м туре чемпионата России «Крылья Советов» дома проиграли «Уфе» со счетом 1:2.

У хозяев забил Фернандо Костанца, у гостей – Юрий Журавлeв и Гамид Агаларов.

Благодаря победе уфимцы поднялись с 16-го на 14-е место в таблице РПЛ.

«Крылья» из-за поражения опустились с седьмой на восьмую строчку в Премьер-лиге.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Крылья Советов (Самара) – Уфа – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Журавлeв, 12; 1:1 – Костанца, 68; 1:2 – Агаларов, 87.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Божин, Горшков, Костанца, Якуба (Цыпченко, 59), Ежов, Зиньковский, Глушенков (Игнатьев, 59), Сарвели (Пиняев, 71).

«Уфa»: Беленов, Плиев, Никитин, Журавлев, Йокич, Иванов (Мрзляк, 67), Кабутов, Фищенко, Ортис (Урунов, 67; Саплинов, 86), Кротов (Емельянов, 57), Агаларов.

Предупреждения: Костанца, 18; Бейл, 81 – Ортис, 55; Никитин, 73.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 15:54
Комментарии8
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    Рейтинг: +356

    Спартач80 1 час назад

    Договорняки попёрли...

    0
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    Рейтинг: +1547

    Муруал 2 часа назад

    Клуб Уфа с победой! Пусть сохранят прописку в РФПЛ! Агаларову победы в гонке бомбардиров!

    0
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    Рейтинг: +3407

    ААМ 2 часа назад

    Агаларов - молодец!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +970

    Беспонтий 3 часа назад

    раньше у нас было время
    теперь у нас есть дела
    доказывать что сильный жрет слабых
    доказывать, что сажа бела

    мы все потеряли что то
    на этой безумной войне
    кстати где твои крылья
    которые нравились мне

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +970

    Беспонтий > Беспонтий 3 часа назад

    уфа не позволила послать себя на три буквы

    4
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    ...
    Рейтинг: +3995

    PAREVG. > Беспонтий 2 часа назад

    А к чему текст из песни Нау?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +970

    Беспонтий > PAREVG. 2 часа назад

    прости бывший земляк
    разбежался с текстом


    ключевой момент

    где крылья
    которые нам нравились

    3
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    Рейтинг: +61065

    portero 3 часа назад

    Гол из вне игры...

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