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Хлусевич: «Уход Айртона не воспринимаю как возможность для игровой практики»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об уходе Айртона из московского клуба.

«Уход Айртона? Быстро произошло это, я поздно приехал из сборной, не заметил его. Но он со всеми попрощался.

Люблю здоровую конкуренцию, его уход не воспринимаю как возможность для игровой практики», – сказал Хлусевич.

  • Айртон выступал за «Спартак» с декабря 2018 года.
  • Он забил 4 гола и сделал 11 ассистов в 108 матчах.
  • Футболист перешел во «Фламенго» на правах аренды с обязательством выкупа при определенных условиях.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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