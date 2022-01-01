Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

Главные новости дня. Состоялась жеребьевка ЧМ-2022; Баринов анонсировал летний трансфер в Европу

Шиманьски сообщил Шварцу, что уйдет из «Динамо» по окончании сезона (Pilka Nozna).

Сборная Польши – о словах ведущего «Матч ТВ»: «Не хотим комментировать высказывания людей, у которых проблемы с психикой».

Две болельщицы сборной Португалии попросили Роналду пожертвовать им сперму.

Холанд был готов принять предложение «Ман Сити», но его восхитили 4:0 «Барсы» с «Реалом».

Баринов: «Гисдоль некрасиво себя повел. Он поступил как ему выгоднее».

Баринов – о переходе в европейский клуб: «Сказали, что летом заберут, но пока это все разговоры».

«Интер Майами» хочет летом подписать Месси. «ПСЖ» может заменить его Салахом.

Непомнящий: «В академии ЦСКА некоторые баловались насваем. Мы с этим быстро разобрались».

Жеребьевка ЧМ-2022. Испания сыграет с Германией; Украина может попасть к Англии, США, Ирану.

Слуцкий – после 4-го поражения подряд: «Готов жить 300 лет и работать в «Рубине» вечно».

Новости по теме
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:55
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11