Главные новости дня. Состоялась жеребьевка ЧМ-2022; Баринов анонсировал летний трансфер в Европу

Шиманьски сообщил Шварцу, что уйдет из «Динамо» по окончании сезона (Pilka Nozna).
Сборная Польши – о словах ведущего «Матч ТВ»: «Не хотим комментировать высказывания людей, у которых проблемы с психикой».
Две болельщицы сборной Португалии попросили Роналду пожертвовать им сперму.
Холанд был готов принять предложение «Ман Сити», но его восхитили 4:0 «Барсы» с «Реалом».
Баринов: «Гисдоль некрасиво себя повел. Он поступил как ему выгоднее».
Баринов – о переходе в европейский клуб: «Сказали, что летом заберут, но пока это все разговоры».
«Интер Майами» хочет летом подписать Месси. «ПСЖ» может заменить его Салахом.
Непомнящий: «В академии ЦСКА некоторые баловались насваем. Мы с этим быстро разобрались».
Жеребьевка ЧМ-2022. Испания сыграет с Германией; Украина может попасть к Англии, США, Ирану.
Слуцкий – после 4-го поражения подряд: «Готов жить 300 лет и работать в «Рубине» вечно».