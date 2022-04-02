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Главные новости дня. Состоялась жеребьевка ЧМ-2022; Баринов анонсировал летний трансфер в Европу

2 апреля 2022, 00:55

Шиманьски сообщил Шварцу, что уйдет из «Динамо» по окончании сезона (Pilka Nozna).

Сборная Польши – о словах ведущего «Матч ТВ»: «Не хотим комментировать высказывания людей, у которых проблемы с психикой».

Две болельщицы сборной Португалии попросили Роналду пожертвовать им сперму.

Холанд был готов принять предложение «Ман Сити», но его восхитили 4:0 «Барсы» с «Реалом».

Баринов: «Гисдоль некрасиво себя повел. Он поступил как ему выгоднее».

Баринов – о переходе в европейский клуб: «Сказали, что летом заберут, но пока это все разговоры».

«Интер Майами» хочет летом подписать Месси. «ПСЖ» может заменить его Салахом.

Непомнящий: «В академии ЦСКА некоторые баловались насваем. Мы с этим быстро разобрались».

Жеребьевка ЧМ-2022. Испания сыграет с Германией; Украина может попасть к Англии, США, Ирану.

Слуцкий – после 4-го поражения подряд: «Готов жить 300 лет и работать в «Рубине» вечно».

Источник: Бомбардир.ру
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