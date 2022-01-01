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Слуцкий – после 4-го поражения подряд: «Готов жить 300 лет и работать в «Рубине» вечно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на слова своего генерального директора Рустема Сайманова. Тот ранее заявил, что Слуцкий в клубе навечно.

«Готов жить 300 лет, как дуб, и работать в «Рубине» вечно», – сказал Слуцкий.

  • Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.
  • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
  • Следующий соперник – «Краснодар» (9 апреля).

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Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова

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Комментарии4
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    Рейтинг: +2335

    baden69 7 минут назад

    За его ЗП и я готов работать в "Рубине" вечно... А главное, что результат не важен...

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    Рейтинг: +11231

    BRO_football 28 минут назад

    Ой, да ладно... У Слуцкого и в ЦСКА были чёрные полосы. Так что всё нормально. Не ссыте!

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    Рейтинг: +22728

    DOCTOR PENALTY 39 минут назад

    Ты-то готов, а вот Рубин уже вряд ли. Даже 300 часов....

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    Рейтинг: +6882

    vladik12 41 минуту назад

    Думаю, казанское фанатье несильно этого хочет.

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