Слуцкий – после 4-го поражения подряд: «Готов жить 300 лет и работать в «Рубине» вечно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на слова своего генерального директора Рустема Сайманова. Тот ранее заявил, что Слуцкий в клубе навечно.

«Готов жить 300 лет, как дуб, и работать в «Рубине» вечно», – сказал Слуцкий.

Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.

«Рубин» идет в РПЛ 10-м.

Следующий соперник – «Краснодар» (9 апреля).

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