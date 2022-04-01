Холанд был готов принять предложение «Ман Сити», но его восхитили 4:0 «Барсы» с «Реалом»

Нападающий дортмундской»Боруссии» Эрлинг Холанд не определился со своим будущим.

По информации Mundo Deportivo, норвежец всерьез задумывался над тем, чтобы принять предложение от «Манчестер Сити», но у него появились сомнения.

Холанд остался под большим впечатлением от игры «Барсы» в матче с «Реалом» (4:0). Он своими глазами увидел те перспективы, которые ему описывал Хави на личной встречи за три недели до Эль Класико.

«Барселона» знает позицию футболиста, однако трансфер возможен лишь при условии, что игрок снизит свои финансовые требования. Сообщалось, что нападающий хочет получать от 20 до 25 миллионов евро в год.

В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

Рыночная стоимость нападающего – 150 миллионов евро.

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