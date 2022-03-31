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Холанд был готов принять предложение «Ман Сити», но его восхитили 4:0 «Барсы» с «Реалом»

Нападающий дортмундской»Боруссии» Эрлинг Холанд не определился со своим будущим.

По информации Mundo Deportivo, норвежец всерьез задумывался над тем, чтобы принять предложение от «Манчестер Сити», но у него появились сомнения.

Холанд остался под большим впечатлением от игры «Барсы» в матче с «Реалом» (4:0). Он своими глазами увидел те перспективы, которые ему описывал Хави на личной встречи за три недели до Эль Класико.

«Барселона» знает позицию футболиста, однако трансфер возможен лишь при условии, что игрок снизит свои финансовые требования. Сообщалось, что нападающий хочет получать от 20 до 25 миллионов евро в год.

  • В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
  • Рыночная стоимость нападающего – 150 миллионов евро.

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Источник: Mundo Deportivo

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Комментарии2
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    Рейтинг: +940

    Soccerdealer63 1 час назад

    ... ребёнок было потянулся ручкой к упавшей на пол конфете, но тут его внимание отвлёк громкий звук погремушки справа...))

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    Рейтинг: +11588

    DeStar 1 час назад

    о боже) а то что барса в ле играет в первые за хреново тучу лет его не смущает?)
    ну т.е не к барсе вопрос) просто что за бред - увидел главный в сезоне матч для барсы( надо ж хоть что-то болелам показать на фоне ЛЕ и слива ла лиги), против дохлого реала))
    P.s Зенит, давай сочи нагни послезавтра 0-6 - чтобы холанда еще раз пометался в выборе)

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