Две болельщицы сборной Португалии попросили Роналду пожертвовать им сперму

Две поклонницы сборной Португалии попросили у Роналду его сперму, сообщает The Sun.

Они пришли с соответствующим плакатом на матч отбора ЧМ-2022 против Северной Македонии (2:0), который проходил в Порту на стадионе «Драгау».

На плакате было написано «Ronaldo doa-nos o teu», что переводится как «Роналду, пожертвуй нам свою…». Рядом с надписью было изображение в виде сперматозоида, а также португальский и бразильский флаги.

37-летний форвард сделал в этой игре голевую передачу.

Он лучший бомбардир на уровне сборных в истории футбола (115).

Роналду сыграет на десятом чемпионате мира или Европы.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции