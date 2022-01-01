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Две болельщицы сборной Португалии попросили Роналду пожертвовать им сперму

Две поклонницы сборной Португалии попросили у Роналду его сперму, сообщает The Sun.

Они пришли с соответствующим плакатом на матч отбора ЧМ-2022 против Северной Македонии (2:0), который проходил в Порту на стадионе «Драгау».

На плакате было написано «Ronaldo doa-nos o teu», что переводится как «Роналду, пожертвуй нам свою…». Рядом с надписью было изображение в виде сперматозоида, а также португальский и бразильский флаги.

  • 37-летний форвард сделал в этой игре голевую передачу.
  • Он лучший бомбардир на уровне сборных в истории футбола (115).
  • Роналду сыграет на десятом чемпионате мира или Европы.

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Источник: The Sun

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Комментарии5
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    Рейтинг: +13286

    NewLife 23 минуты назад

    Лучше бы у зюбы попросили, у него это на поток поставлено.

    0
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    Рейтинг: +5534

    Давид59 1 час назад

    Новый тренд? Раньше автографы были. Теперь ребёночка на память;))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +2366

    Челнинец 1 час назад

    А потом в суд что он нас изнасиловал, и миллионы с него требовать!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +4129

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Надо было к Артему обращаться. Он может )))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +411

    3meeeD 1 час назад

    Только если в рот)

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