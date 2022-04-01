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  • Две болельщицы сборной Португалии попросили Роналду пожертвовать им сперму

Две болельщицы сборной Португалии попросили Роналду пожертвовать им сперму

1 апреля 2022, 08:52
12

Две поклонницы сборной Португалии попросили у Роналду его сперму, сообщает The Sun.

Они пришли с соответствующим плакатом на матч отбора ЧМ-2022 против Северной Македонии (2:0), который проходил в Порту на стадионе «Драгау».

На плакате было написано «Ronaldo doa-nos o teu», что переводится как «Роналду, пожертвуй нам свою…». Рядом с надписью было изображение в виде сперматозоида, а также португальский и бразильский флаги.

  • 37-летний форвард сделал в этой игре голевую передачу.
  • Он лучший бомбардир на уровне сборных в истории футбола (115).
  • Роналду сыграет на десятом чемпионате мира или Европы.

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Источник: The Sun
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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3meeeD
1648792945
Только если в рот)
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Красногорск_Фан
1648792946
Надо было к Артему обращаться. Он может )))
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Челнинец
1648793732
А потом в суд что он нас изнасиловал, и миллионы с него требовать!
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Давид59
1648794971
Новый тренд? Раньше автографы были. Теперь ребёночка на память;))
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NewLife
1648797166
Лучше бы у зюбы попросили, у него это на поток поставлено.
Ответить
somn
1648800368
Есть ещё дуры на белом свете...
Ответить
Karpathian
1648801071
чтобы алименты потом клянчить?
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фанат джигурды
1648801944
С этой просьбой надо к Дзюбану!!! Ещё и токенами поможет)))
Ответить
Soccerdealer63
1648803213
На самом деле, полагаю, таких женщин... "не две, а дветысячидвестидвадцатьдве")))) Их мотивы и"мысль" понятны))) однако, как известно, подобные проекты (их было и есть немало, погуглите сами) пока результатв не принесли. Например: проект "Банк спермы нобелевских лауреатов" не принес дивидендов - Гении от самых умных людей планеты так и не родились... УВЫ!
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Ганнибал Лектор
1654187408
Дура - она и от гения родит идиота
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