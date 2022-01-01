Две болельщицы сборной Португалии попросили Роналду пожертвовать им сперму

Лучше бы у зюбы попросили, у него это на поток поставлено.
Две поклонницы сборной Португалии попросили у Роналду его сперму, сообщает The Sun.
Они пришли с соответствующим плакатом на матч отбора ЧМ-2022 против Северной Македонии (2:0), который проходил в Порту на стадионе «Драгау».
На плакате было написано «Ronaldo doa-nos o teu», что переводится как «Роналду, пожертвуй нам свою…». Рядом с надписью было изображение в виде сперматозоида, а также португальский и бразильский флаги.
- 37-летний форвард сделал в этой игре голевую передачу.
- Он лучший бомбардир на уровне сборных в истории футбола (115).
- Роналду сыграет на десятом чемпионате мира или Европы.
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