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  • Шиманьски сообщил Шварцу, что уйдет из «Динамо» по окончании сезона (Pilka Nozna)

Шиманьски сообщил Шварцу, что уйдет из «Динамо» по окончании сезона (Pilka Nozna)

1 апреля 2022, 08:15

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски доиграет этот сезон в московском клубе.

По информации Pilka Nozna, 22-летний поляк покинет Россию летом. Он сообщил главному тренеру «Динамо» Сандро Шварцу, что уйдет из клуба по окончании сезона.

Ранее агент Шиманьски заявил, что игрок может уйти из столичного клуба до 7 апреля.

  • В ночь на четверг Шиманьски вернулся в Москву из сборной Польши.
  • В этом сезоне поляк забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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Источник: Pilka Nozna

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Россия. Премьер-лига Динамо Шиманьски Себастьян
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