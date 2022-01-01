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Шиманьски вернулся в «Динамо» («Спорт-Экспресс»)

Стало известно о возвращении полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьски в Москву.

По информации «СЭ», футболист прилетел из расположения сборной Польши в ночь на четверг.

«Реал Сосьедад», который интересовался хавбеком, не связывался с «Динамо» по поводу трансфера.

  • В этом сезоне Шиманьски забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 09:44
Комментарии1
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    Рейтинг: +60972

    portero 28 минут назад

    похоже куда зовут денег не платят, а мы однако почти все не альтруисты и зарплата определяет то место где мы готовы работать....

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