Непомнящий: «В академии ЦСКА некоторые баловались насваем. Мы с этим быстро разобрались»

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий рассказал, доводилось ли ему сталкиваться с наркотиками в футболе.

– Что из культурных традиций в местах, где вы работали, особо запомнилось?

– В Туркмении был строжайший неписанный закон: мужчина до 40 лет не имел права пить водку и курить анашу, после – пожалуйста. Поэтому было удобно, когда ко мне попадали ребята с такой национальностью – я им напоминал про этот закон.

Меня к наркотикам не тянуло никогда. Хотя запах анаши был знаком и привычен – я жил в краю, где кое-что не было запретом.

Когда я приходил в команды, всегда говорил: «Если увижу или услышу, что кто-то попробует наркотики – все, до свидания!» Потому что наркотики – это зависимость.

– Ловили футболистов с наркотиками?

– Был один случай в Ашхабаде. Я узнал, что футболист предложил попробовать друзьям на вечеринке. Отчислил его без разговоров.

– А в России такие встречались?

– Разве что среди молодежи был распространен насвай. Я об этом узнал, когда работал в ЦСКА – оказалось, что некоторые ребята из академии баловались.

Но мы, к счастью, с этим быстро разобрались – с тренерами все обсудили и искоренили проблему. Я ребятам говорил: «Упустите – потом не догоните».

Непомнящий работал в ЦСКА с 2012 по 2014 год.

Насвай – вид некурительного табачного изделия.

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