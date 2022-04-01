«Интер Майами» хочет летом подписать Месси. «ПСЖ» может заменить его Салахом

В атакующей линии «ПСЖ» могут произойти изменения во время летнего трансферного окна.

«Интер Майами» собирается переманить нападающего парижан Лионеля Месси.

Если это произойдет, то «ПСЖ» намерен заменить аргентинца вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Переход египтянина важен для руководства французского клуба не только в спортивном плане, но и в маркетинговом. Они хотят иметь в команде звезду с Ближнего Востока.

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