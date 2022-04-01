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  • Баринов – о переходе в европейский клуб: «Сказали, что летом заберут, но пока это все разговоры»

Баринов – о переходе в европейский клуб: «Сказали, что летом заберут, но пока это все разговоры»

1 апреля 2022, 15:50
3

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопросы о потенциальном отъезде в Европу.

– Ты всегда говоришь: «Я хочу уехать в Европу». Что не получается?

– Много нюансов... Ну, или немного.

– Назови.

– Наверное, большие отступные.

– 15 миллионов евро?

– Примерно так.

– На брифинге сборной ты сказал: «Если футболист хороший, то его и сейчас заберут».

– Реально в это верю.

– Но ты же видишь тотальный запрет всего русского.

– Все равно верю! У нас есть ребята за границей: Саня Головин, Леха Миранчук. Они спокойно играют, тренируются, их никто не прессингует.

Если европейскому клубу понадобится русский футболист, они найдут пути, как его забрать.

– Зимой ты мог уехать?

– Процентов на 70 это было реально.

– Что пошло не так?

– Насколько я знаю, клуб хотел арендовать меня на полгода. Я выступал за полноценный трансфер.

Недавно звонили с той стороны моему представителю Паше Банатину, говорили, что все в силе на лето, что заберут не в аренду, а полноценным трансфером. Но пока это все разговоры.

– Почему ты не пошел в аренду на полгода? Это же шанс показать себя и заслужить выкуп.

– Думал об этом. Но представь, если бы я не смог сразу начать играть, сел бы на лавку, а у нас должны были быть стыки в марте. Никто не мог тогда предположить, что все так сложится.

– Ты разговаривал с руководством? Ты же понимаешь, что «Локомотиву» должно было быть выгодно тебя продать. Они бы могли пойти на уступку европейскому клубу, который тебя хотел...

– Я ни с кем не разговаривал по этому поводу. Ещe когда пошли слухи о том, что нас всех хотят распродавать, Рангник нас собрал и сказал: «Ребята, не верьте, что пишут, это неправда. Я вижу в вас лидеров (я не буду фамилии называть, нас два-три человека было), поэтому вы с нами, и мы вместе будем добиваться результата».

Я сказал: «Да, все супер, но я хочу ещe попробовать свои силы в Европе». Он сказал: «Надо хорошо сыграть в Лиге Европы, чтобы быть на виду. Если от меня какая-то помощь понадобится – сказать, посоветовать, – это должно получиться». С новым руководством я не разговаривал по этому поводу.

  • В этом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 25 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 12 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (3)
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subbotaspartak
1648819018
Батэ?
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yorgenbarenz
1648827635
Они где разговаривали?Такое мнение о себе на трезвую голову ??
Ответить
inzek
1648850502
а как же на колено встать и от Родины отречься?
Ответить
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