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Дешам – о жеребьевке ЧМ-2022: «Могло быть хуже, но Франция опасается Тунис»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил итог жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2022. Французы попали в группу к Дании, Тунису и кому-то из тройки ОАЭ/Австралия/Перу.

«Нужно быть сдержанным в оценках. Дания опережает многие европейские сборные. Мы уважаем и опасаемся Тунис.

Могло быть хуже. Я всегда спокоен», – сказал Дешам.

  • Франция начнет турнир 22 ноября против кого-то из тройки ОАЭ/Австралия/Перу.
  • Французы – действующие чемпионы мира.
  • На последнем Евро Франция вылетела в 1/8 финала от Швейцарии.

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Источник: RMC Sport

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01.04.2022 23:47
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