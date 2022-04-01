Слуцкий: «Тальби сыграет с «Химками». У нас больше нет центральных защитников»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что перед матчем с «Химками» у него остался один центральный защитник.
– Тальби вышел со сборной Туниса на чемпионат мира. В каком он будет состоянии и стоит ли ожидать его в составе?
– Других вариантов у нас нет, у нас больше нет центральных защитников. Что касается его состояния, то эмоционально оно будет приподнятое, а физически уставшее.
- Сегодня «Рубин» сыграет с «Химками» в 23-м туре РПЛ.
- «Рубин» уже покинули 5 легионеров.
- Ушли Филип Уремович, Хвича Кварацхелия, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович и Силвие Бегич.
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Источник: сайт «Рубина»