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Слуцкий: «Тальби сыграет с «Химками». У нас больше нет центральных защитников»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что перед матчем с «Химками» у него остался один центральный защитник.

– Тальби вышел со сборной Туниса на чемпионат мира. В каком он будет состоянии и стоит ли ожидать его в составе?

– Других вариантов у нас нет, у нас больше нет центральных защитников. Что касается его состояния, то эмоционально оно будет приподнятое, а физически уставшее.

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Источник: сайт «Рубина»

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