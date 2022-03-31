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  • Алаев: «РФС остается частью футбольной семьи. Нам удалось сохранить рабочие отношения с коллегами из ФИФА»

Алаев: «РФС остается частью футбольной семьи. Нам удалось сохранить рабочие отношения с коллегами из ФИФА»

31 марта 2022, 17:41
8

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о 72-м конгрессе ФИФА.

  • ФИФА решила не исключать Россию из состава организации.
  • Русский стал одним из официальных языков ФИФА.

«Конгресс ФИФА — отличная возможность лично пообщаться с представителями футбольных федераций со всего мира и ФИФА. Несмотря на внешнее давление, РФС удалось сохранить рабочие отношения с коллегами.

Тема исключения или вопросы, связанные с какими-либо санкциями в отношении России, на конгрессе не поднимались. Напротив, как вы знаете, русский язык получил статус одного из официальных в ФИФА, и мы не можем это не приветствовать.

РФС остается частью футбольной семьи, но при этом, безусловно, продолжит отстаивать наше законное право участвовать в международных соревнованиях в CAS», — цитирует Алаева пресс-служба РФС.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (8)
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portero
1648750974
Вы будете ездить в загран командировки на частных самолетах... красиво жить не запретишь... чиновник это на всю жизнь...
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Soccerdealer63
1648751881
К сожалению, очень мало зависит собственно от спортсменов и футбольных чиновников... Они могут и дальше разъежать по конгрессам ФИФА, "сохранять рабочие отношения", бухать и обниматься со старыми друзьями из федераций других стран. Но в этот раз санкции наложены, мягко говоря, не из за допинга....И санкции эти наложены не только на футбол. Всё, очевидно,будет зависеть от того, чем и когда закончится (и вообще - закончится ли?) "спецоперация"... Похожие вещи уже случались (википедия): "...Германия, исключённая из ФИФА в 1942 году, уже после завершения ***** попыталась восстановить своё членство в 1948 году. Однако немцам было отказано в этом: не помогла даже поддержка со стороны Швейцарии. Швейцарцы организовали три матча между клубами Шве
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моэм
1648804330
Хороша семейка ... все играют и только Россия вне игры ...
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