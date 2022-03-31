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Алаев: «РФС остается частью футбольной семьи. Нам удалось сохранить рабочие отношения с коллегами из ФИФА»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о 72-м конгрессе ФИФА.

  • ФИФА решила не исключать Россию из состава организации.
  • Русский стал одним из официальных языков ФИФА.

«Конгресс ФИФА — отличная возможность лично пообщаться с представителями футбольных федераций со всего мира и ФИФА. Несмотря на внешнее давление, РФС удалось сохранить рабочие отношения с коллегами.

Тема исключения или вопросы, связанные с какими-либо санкциями в отношении России, на конгрессе не поднимались. Напротив, как вы знаете, русский язык получил статус одного из официальных в ФИФА, и мы не можем это не приветствовать.

РФС остается частью футбольной семьи, но при этом, безусловно, продолжит отстаивать наше законное право участвовать в международных соревнованиях в CAS», — цитирует Алаева пресс-служба РФС.

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Источник: Sport24

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