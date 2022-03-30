Мостовой: «Шансы сборной России выйти на ЧМ-2022 были бы выше, чем у Польши»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход сборной Польши на ЧМ-2022.

Польша обыграла Швецию (2:0) в финале стыков ЧМ-2022.

Поляки автоматически вышли в финал стыков из-за отстранения России.

«У сборной России было бы преимущество своего поля. Конечно, наши шансы были выше, чем у поляков. Мы видим, что почти все команды, за исключением этой итальянской катастрофы, вышли.

В принципе, вчера игра поляков и шведов тоже ничейная была, как я перед игрой и говорил. Счeт должен был быть 1:1. Но поляки за счeт своего поля смогли получить и пенальти, и во втором голе защитник испугался, а вратарь не вышел. У нас шансы были бы нормальными», – сказал Мостовой.

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