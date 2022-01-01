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Мостовой: «Шансы сборной России выйти на ЧМ-2022 были бы выше, чем у Польши»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход сборной Польши на ЧМ-2022.

  • Польша обыграла Швецию (2:0) в финале стыков ЧМ-2022.
  • Поляки автоматически вышли в финал стыков из-за отстранения России.

«У сборной России было бы преимущество своего поля. Конечно, наши шансы были выше, чем у поляков. Мы видим, что почти все команды, за исключением этой итальянской катастрофы, вышли.

В принципе, вчера игра поляков и шведов тоже ничейная была, как я перед игрой и говорил. Счeт должен был быть 1:1. Но поляки за счeт своего поля смогли получить и пенальти, и во втором голе защитник испугался, а вратарь не вышел. У нас шансы были бы нормальными», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +892

    Беспонтий 33 минуты назад

    ты либо тренируй или иди воюй
    но только не воняй
    тем более не ной
    тем более что в виго памятник снесли давно
    как видно догадавшись
    царь не настоящий
    царь говно

    0
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  • ...
    Рейтинг: +2718

    СуперПАВ9 35 минут назад

    Хоть раз Мостовой правду говорит

    0
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